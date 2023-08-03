Компания Meta представила новый инструмент для работы с искусственным интеллектом — AudioCraft. Сервис способен генерировать музыку и отдельные звуки по текстовому описанию.

???? Today we’re sharing details about AudioCraft, a family of generative AI models that lets you easily generate high-quality audio and music from text.https://t.co/04XAq4rlap pic.twitter.com/JreMIBGbTF — Meta Newsroom (@MetaNewsroom) August 2, 2023

За разные функции отвечают три различные модели, которые лежат в основе сервиса.

Новинка MusicGen используется для создания мелодий по текстовому описанию. Ее обучали на более 20 тыс. часов музыки, которой владеет Meta.

Вторая модель под названием AudioGen способна генерировать отдельные звуки — пользователь вводить текстовые параметры. К примеру, цокот копыт, или дождь в саду.

EnCodec имеет технический функционал — он обеспечивает обработку звука.

Правда, далеко не все звуки кажутся естественными — в Meta заявили, что пока функционал ограничивается скудным набором данных. Со временем возможности будут расширяться.

Компания Meta делает все, чтобы заявить о себе на рынке сервисов с ИИ. Впрочем, конкуренты все еще на шаг впереди. К примеру, известный чат-бот ChatGPT стал доступным на Android. Примечательно, что пользователи iPhone уже оценили функционал сервиса еще в мае 2023 года. Появление на новой ОС связано с падением интереса к боту и расширении возможностей конкурентов. К примеру, Bard от Google.