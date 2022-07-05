Instagram – одна з найпопулярніших сучасних соціальних мереж. У ній можна ділитися з підписниками фото та відео та слідкувати за життям знайомих.

Як дізнатися, хто відвідував твою сторінку в Instagram – дізнавалися Факти ICTV.

Через вподобання та перегляди

Звичайно, найпростіший спосіб дізнатися відвідувачів сторінки – це переглянути нові лайки та коментарі. Відповідно, якщо користувач вподобав вашу публікацію чи написав коментар – він відвідував ваш профіль.

Зараз дивляться

Також можна подивитися, хто переглядав вашу історію. Якщо помітили у списку людину, яка на вас не підписана – це ваш відвідувач.

За допомогою спеціальних програм

На жаль, правила користування Instagram не дозволяють офіційно переглядати відвідувачів вашого профілю. Це хороша новина для тих, хто хоче залишатися в тіні та вільно заходити на будь-які акаунти.

Проте, якщо вам кортить дізнатися своїх таємних прихильників, можна використати спеціальні мобільні додатки. Варто зазначити, що такі застосунки небезпечні для вашого профілю Instagram.

Оскільки під час входу ви вводите особисті дані – ім’я користувача та пароль, їх конфіденційність може бути під загрозою. Вашу сторінку можуть видалити або захопити. Також через ці додатки можна занести віруси, тому будьте обережні.

Якщо ж вирішили ризикнути, ось список спеціальних мобільних застосунків:

Visitors – вважається одним з найкращих;

Crowdfire;

My Followers;

Unfollowgram;

Statigram;

Iconosquare.

Аби почати перевірку вам необхідно скачати додаток та авторизуватися – введіть ваше ім’я в Instagram та пароль.

У кожному з цих додатків можна переглядати користувачів, які відписалися від вас, заходили на ваш профіль, заблокували вашу сторінку тощо.