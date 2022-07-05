Instagram — одна из самых популярных современных социальных сетей. В ней можно делиться с подписчиками фото и видео и следить за жизнью знакомых.

Как узнать, кто посещал твою страницу в Instagram — узнавали Факты ICTV.

Через предпочтения и просмотры

Конечно, самый простой способ узнать посетителей страницы — это просмотреть новые лайки и комментарии. Соответственно, если пользователь лайкнул вашу публикацию или написал комментарий — он посещал ваш профиль.

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Также можно посмотреть, кто просматривал вашу историю. Если заметили в списке человека, который на вас не подписан — это ваш посетитель.

С помощью специальных программ

К сожалению, правила использования Instagram не позволяют официально просматривать посетителей вашего профиля. Это хорошая новость для тех, кто хочет оставаться в тени и свободно заходить на любые аккаунты.

Однако, если вам хочется узнать кто ваши тайные поклонники, можно использовать специальные мобильные приложения. Стоит отметить, что такие приложения опасны для вашей учетной записи Instagram.

Поскольку во время входа вы вводите личные данные — имя пользователя и пароль, их конфиденциальность может быть под угрозой. Вашу страницу могут удалить или захватить. Также через эти приложения можно занести вирусы, поэтому будьте осторожны.

Если же решили рискнуть, вот список специальных мобильных приложений:

Visitors — считается одним из лучших;

Crowdfire;

My Followers;

Unfollowgram;

Statigram;

Iconosquare.

Чтобы начать проверку вам необходимо скачать приложение и авторизоваться — введите ваше имя в Instagram и пароль.

В каждом из этих приложений можно просматривать пользователей, которые отписались от вас, заходили на ваш профиль, заблокировали вашу страницу и тому подобное.