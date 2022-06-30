Instagram – відома усім соціальна мережа, яка дозволяє не лише ділитися з друзями фотокартками, а й спілкуватися. Переписка зі знайомі в Instagram відбувається у Direct та автоматично зберігається.
Якщо ви випадково видалили важливу переписку в Instagram – це не велика проблема, адже її можна відновити.
Як відновити переписку в Instagram – дізнавалися Факти ICTV.
За допомогою функції завантаження
Відновити переписку за цим методом можна як з мобільної версії Instagram, так і з веб-версії, тобто через комп’ютер.
Через додаток Instagram:
- увійдіть на свою головну сторінку Instagram;
- у правому верхньому куті натисніть на профіль (три вертикальні рисочки);
- оберіть пункт Налаштування – Безпека – Збереження даних;
- опинившись там, знайдіть кнопку Запит на завантаження та вкажіть електронну адресу;
- аби підтвердити запит введіть пароль від акаунту;
- натисніть Готово.
Результат слід чекати через 48 год, на вказану електронну адресу надійде лист з посилання на завантаження архіву. Якщо через цей час листа не надійшов, Instagram радить перевірити папку зі спамом.
Коли отримаєте лист, файл у ньому слід завантажити на пристрій та відкрити за допомогою архіватора. Відновленні переписки будуть у папці Messages.
Через веб-версію Instagram:
- увійдіть на свій акаунт Instagram;
- перейдіть на головну сторінку профілю, натиснувши кнопку Мій профіль (у правому верхньому куті);
- натисніть на позначку налаштування – вона розміщена біля кнопки Редагувати профіль;
- оберіть пункт Конфіденційність та безпека;
- знайдіть кнопку Завантаження даних;
- перевірте чи вірно вказана ваша електронна адреса та оберіть бажаний формат документу;
- натисніть Далі;
- вкажіть пароль від акаунту.
Протягом 48 год чекайте на електронній пошті лист від Instagram з відновленими даними переписок.