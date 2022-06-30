Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Підтримати Відео
Лайфхаки

Як відновити видалену переписку в Instagram – інструкція

30 Червня 2022, 13:28
Владислава Ткаченко Редакторка сайту
Instagram
Джерело: Depositphotos

Instagram – відома усім соціальна мережа, яка дозволяє не лише ділитися з друзями фотокартками, а й спілкуватися. Переписка зі знайомі в Instagram відбувається у Direct та автоматично зберігається.

Якщо ви випадково видалили важливу переписку в Instagram – це не велика проблема, адже її можна відновити.

Як відновити переписку в Instagram – дізнавалися Факти ICTV.

Зараз дивляться

За допомогою функції завантаження

Відновити переписку за цим методом можна як з мобільної версії Instagram, так і з веб-версії, тобто через комп’ютер.

Через додаток Instagram:

  • увійдіть на свою головну сторінку Instagram;
  • у правому верхньому куті натисніть на профіль (три вертикальні рисочки);
  • оберіть пункт Налаштування – Безпека – Збереження даних;
Як відновити видалену переписку в Instagram – інструкція / 2 зображення
  • опинившись там, знайдіть кнопку Запит на завантаження та вкажіть електронну адресу;
  • аби підтвердити запит введіть пароль від акаунту;
  • натисніть Готово.

Результат слід чекати через 48 год, на вказану електронну адресу надійде лист з посилання на завантаження архіву. Якщо через цей час листа не надійшов, Instagram радить перевірити папку зі спамом.

Коли отримаєте лист, файл у ньому слід завантажити на пристрій та відкрити за допомогою архіватора. Відновленні переписки будуть у папці Messages.

Через веб-версію Instagram:

  • увійдіть на свій акаунт Instagram;
  • перейдіть на головну сторінку профілю, натиснувши кнопку Мій профіль (у правому верхньому куті);
  • натисніть на позначку налаштування – вона розміщена біля кнопки Редагувати профіль;
  • оберіть пункт Конфіденційність та безпека;

  • знайдіть кнопку Завантаження даних;

  • перевірте чи вірно вказана ваша електронна адреса та оберіть бажаний формат документу;
  • натисніть Далі;
  • вкажіть пароль від акаунту.
Як відновити видалену переписку в Instagram – інструкція / 2 зображення

Протягом 48 год чекайте на електронній пошті лист від Instagram з відновленими даними переписок.

Читайте також:
Як повісити телевізор на стіну самостійно - інструкціяЯк самостійно повісити телевізор на стіну

Теги
Instagram Соціальні мережі
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Loading...
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь