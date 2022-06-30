Instagram – відома усім соціальна мережа, яка дозволяє не лише ділитися з друзями фотокартками, а й спілкуватися. Переписка зі знайомі в Instagram відбувається у Direct та автоматично зберігається.

Якщо ви випадково видалили важливу переписку в Instagram – це не велика проблема, адже її можна відновити.

Як відновити переписку в Instagram – дізнавалися Факти ICTV.

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За допомогою функції завантаження

Відновити переписку за цим методом можна як з мобільної версії Instagram, так і з веб-версії, тобто через комп’ютер.

Через додаток Instagram:

увійдіть на свою головну сторінку Instagram;

у правому верхньому куті натисніть на профіль (три вертикальні рисочки);

оберіть пункт Налаштування – Безпека – Збереження даних;

Як відновити видалену переписку в Instagram – інструкція / 2 зображення

опинившись там, знайдіть кнопку Запит на завантаження та вкажіть електронну адресу;

та вкажіть аби підтвердити запит введіть пароль від акаунту;

натисніть Готово.

Результат слід чекати через 48 год, на вказану електронну адресу надійде лист з посилання на завантаження архіву. Якщо через цей час листа не надійшов, Instagram радить перевірити папку зі спамом.

Коли отримаєте лист, файл у ньому слід завантажити на пристрій та відкрити за допомогою архіватора. Відновленні переписки будуть у папці Messages.

Через веб-версію Instagram:

увійдіть на свій акаунт Instagram

перейдіть на головну сторінку профілю, натиснувши кнопку Мій профіль (у правому верхньому куті);

натисніть на позначку налаштування – вона розміщена біля кнопки Редагувати профіль;

– вона розміщена біля кнопки Редагувати профіль; оберіть пункт Конфіденційність та безпека;

знайдіть кнопку Завантаження даних;

перевірте чи вірно вказана ваша електронна адреса та оберіть бажаний формат документу;

натисніть Далі ;

; вкажіть пароль від акаунту.

Як відновити видалену переписку в Instagram – інструкція / 2 зображення

Протягом 48 год чекайте на електронній пошті лист від Instagram з відновленими даними переписок.