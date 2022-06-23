Прослушивание телефонных разговоров — нарушение Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в наших смартфонах хранится немало частной информации — фото, видео, аудиозаписи, документы и тому подобное.

Поэтому важно следить за защитой своего гаджета. Как узнать, что телефон прослушивают и способы решения проблемы — читайте в нашем материале.

Главные признаки прослушивания

Перед тем, как проверять действительно ли ваш смартфон стал жертвой прослушки, стоит обратить внимание на определенные детали:

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быстрая разрядка — телефон не характерно перегревается и быстро разряжается, даже если им не активно пользоваться. Такие признаки свидетельствуют о работе фоновой программы на вашем гаджете, которая и ворует батарею.

Кстати, вы можете самостоятельно узнать на какие именно приложения расходуется заряд батареи. Зайдите в Настройки и выберите раздел Батарея.

телефон включается и выключается без причины — наличие таких симптомов — признак того, что гаджетом могут управлять без вашего ведома;

и без причины — наличие таких симптомов — признак того, что гаджетом могут управлять без вашего ведома; помехи во время телефонного разговора — самый распространенный признак. Посторонние звуки во время разговора (щелчки, скрипы, хрипы) могут свидетельствовать о прослушивании;

во время телефонного разговора — самый распространенный признак. Посторонние звуки во время разговора (щелчки, скрипы, хрипы) могут свидетельствовать о прослушивании; нехарактерный расход интернет-трафика — если мобильный интернет используется в обычном режиме, а трафик тратится гораздо быстрее, причина может быть в сторонней программе.

В общем, есть несколько видов прослушивания:

Переадресация звонков, SMS-сообщений на другой телефон без ведома владельца — самый простой и распространенный метод.

В таком случае, кроме вас, разговор или сообщения передаются еще и на другие неизвестные вам устройства.

Установленное на смартфон вредоносное программное обеспечение — кроме кражи или уничтожения личных данных, также дает возможность прослушивать разговоры через включение микрофона и получения информации в радиусе до сотни метров.

Эти программы могут устанавливаться мошенниками через мобильный интернет или Wi-Fi-соединение, СМС-сообщение или через Bluetooth.

Использование особой техники прослушивания — такой метод довольно дорогой и считается профессиональным. Для прослушивания используются определенные комплексы и телефоны со специальными модификациями, которые продаются полулегально. Такая техника позволяет прослушивать чужие разговоры в реальном времени.

Как проверить прослушивание

Специальный код

Чтобы узнать, действительно ли вас прослушивают, необходимо ввести на телефоне коды (учитывайте, что работает далеко не на всех устройствах):

Информация о наличии прослушки: *-21-#. После ввода нажмите Вызов. По появившейся информации можно узнать, передаются ли ваши разговор кому-то еще. Если появилась надпись переадресовано, возможно, телефон прослушивается. Надпись не переадресовано — значит нет. Отключение прослушки: *-#-002-#. Этот код поможет отключить прослушивание смартфона.

Специальные приложения

Существует множество мобильных приложений, которые помогут узнать о прослушивании.

EAGLE Security FREE — осуществляет анализ расположения смартфона и идентифицирует станции. Кроме того, есть возможность получить информацию о программах, которые скрыто используют вашу камеру или микрофон, а также возможность ограничить доступ к фото и видео. Darshak способна обнаружить программы, которые скрыто присылают сообщения текстового формата, без вашего ведома. CatcherCatcher — приложение поможет сохранить ваш смартфон от подставных базовых станций. Anti Spy Mobile — бесплатное приложение, которое можно скачать в Google Play. Она блокирует любые подозрительные программы, нацеленные на слежку за телефоном.

Помощь от мобильного оператора

Если вы не доверяете работе специальных кодов и дополнительных приложений, обратитесь с проблемой к мобильному оператору.

Он проверит линию с помощью профессионального оборудования и определит, передаются ли разговоры и сообщения третьим лицам.

Однако и в этом методе есть недостатки: оператор может не воспринять всерьез вашу просьбу, и без должной проверки сообщить, что телефон не прослушивается.