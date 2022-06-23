Прослушивание телефонных разговоров — нарушение Уголовного кодекса Украины. Кроме того, в наших смартфонах хранится немало частной информации — фото, видео, аудиозаписи, документы и тому подобное.
Поэтому важно следить за защитой своего гаджета. Как узнать, что телефон прослушивают и способы решения проблемы — читайте в нашем материале.
Главные признаки прослушивания
Перед тем, как проверять действительно ли ваш смартфон стал жертвой прослушки, стоит обратить внимание на определенные детали:
- быстрая разрядка — телефон не характерно перегревается и быстро разряжается, даже если им не активно пользоваться. Такие признаки свидетельствуют о работе фоновой программы на вашем гаджете, которая и ворует батарею.
Кстати, вы можете самостоятельно узнать на какие именно приложения расходуется заряд батареи. Зайдите в Настройки и выберите раздел Батарея.
- телефон включается и выключается без причины — наличие таких симптомов — признак того, что гаджетом могут управлять без вашего ведома;
- помехи во время телефонного разговора — самый распространенный признак. Посторонние звуки во время разговора (щелчки, скрипы, хрипы) могут свидетельствовать о прослушивании;
- нехарактерный расход интернет-трафика — если мобильный интернет используется в обычном режиме, а трафик тратится гораздо быстрее, причина может быть в сторонней программе.
В общем, есть несколько видов прослушивания:
- Переадресация звонков, SMS-сообщений на другой телефон без ведома владельца — самый простой и распространенный метод.
В таком случае, кроме вас, разговор или сообщения передаются еще и на другие неизвестные вам устройства.
- Установленное на смартфон вредоносное программное обеспечение — кроме кражи или уничтожения личных данных, также дает возможность прослушивать разговоры через включение микрофона и получения информации в радиусе до сотни метров.
Эти программы могут устанавливаться мошенниками через мобильный интернет или Wi-Fi-соединение, СМС-сообщение или через Bluetooth.
- Использование особой техники прослушивания — такой метод довольно дорогой и считается профессиональным. Для прослушивания используются определенные комплексы и телефоны со специальными модификациями, которые продаются полулегально. Такая техника позволяет прослушивать чужие разговоры в реальном времени.
Как проверить прослушивание
Специальный код
Чтобы узнать, действительно ли вас прослушивают, необходимо ввести на телефоне коды (учитывайте, что работает далеко не на всех устройствах):
- Информация о наличии прослушки: *-21-#. После ввода нажмите Вызов. По появившейся информации можно узнать, передаются ли ваши разговор кому-то еще. Если появилась надпись переадресовано, возможно, телефон прослушивается. Надпись не переадресовано — значит нет.
- Отключение прослушки: *-#-002-#. Этот код поможет отключить прослушивание смартфона.
Специальные приложения
Существует множество мобильных приложений, которые помогут узнать о прослушивании.
- EAGLE Security FREE — осуществляет анализ расположения смартфона и идентифицирует станции. Кроме того, есть возможность получить информацию о программах, которые скрыто используют вашу камеру или микрофон, а также возможность ограничить доступ к фото и видео.
- Darshak способна обнаружить программы, которые скрыто присылают сообщения текстового формата, без вашего ведома.
- CatcherCatcher — приложение поможет сохранить ваш смартфон от подставных базовых станций.
- Anti Spy Mobile — бесплатное приложение, которое можно скачать в Google Play. Она блокирует любые подозрительные программы, нацеленные на слежку за телефоном.
Помощь от мобильного оператора
Если вы не доверяете работе специальных кодов и дополнительных приложений, обратитесь с проблемой к мобильному оператору.
Он проверит линию с помощью профессионального оборудования и определит, передаются ли разговоры и сообщения третьим лицам.
Однако и в этом методе есть недостатки: оператор может не воспринять всерьез вашу просьбу, и без должной проверки сообщить, что телефон не прослушивается.