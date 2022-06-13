Влітку більшість користувачів сучасних смартфонів турбує одна й та сама проблема – надмірне перегрівання телефону. У таку спеку жарко не лише нам, а й усім нашим електронним пристроям. Як результат, телефон працює повільніше, часто вимикатися або ж починає глючити.

Як охолодити телефон та уникнути його перегрівання – дізнавалися Факти ICTV.

Причини перегрівання

Зазвичай, у телефонах нагріваються три основних вузла.

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Причиною перегріву того чи іншого елемента можуть стати різні фактори. Основним з них є перевантаження, що виникає через тривалу роботи в складних умовах – під час спеки, холоду тощо.

Наприклад, дисплей нагрівається через тривалу роботу на максимальній яскравості. Перегрів батареї нерідко виникає в разі заміни на іншу, яка не відповідає характеристикам і технічним вимогам.

Перевантаження процесора, що виконує складні обчислювальні операції протягом тривалого періоду часу, також викликає підвищення температури вище допустимої норми.

Проте, найпопулярніша причина перегріву – літня спека.

Як охолодити телефон

Температурний режим роботи смартфону має обмеження, що відрізняються у різних виробників. У більшості моделей верхня межа не повинен перевищувати 57° С, хоча є зразки з більш високими або низькими значеннями.

Допускати перегріву не можна, оскільки він здатний стати причиною виходу з ладу важливих елементів вашого гаджета.

Ознаки перегріву помітні відразу: телефон стає гарячим, система сигналізує про це попереджають табличками, а в складних випадках – вимкнення екрана або повне перезавантаження.

Аби привести свій телефон до нормально температури необхідно:

зніміть захисний чохол – вони виступають в ролі теплоізолюючої оболонки для телефону;

вимкніть усі непотрібні додатки , бездротовий зв’язок і зменшіть яскравість екрану – чим менше електроенергії використовує телефон, тим менше він нагрівається;

, бездротовий зв’язок і зменшіть яскравість екрану – чим менше електроенергії використовує телефон, тим менше він нагрівається; включіть режим економії зарядки – смартфон максимально обмежить доступ до всіх служб, автоматично зменшить яскравість екрану і споживатиме мінімум енергії;

покладіть пристрій в затінене місце – можете використовувати кондиціонер або вентилятор автомобіля.

Як уникнути перегрівання смартфону

В першу чергу слід використовувати оригінальні зарядні пристрої. Найчастіше використання дешевої зарядки, придбаної на китайському сайті, може призвести до перегріву пристрою.

Справа в тому, що така зарядка може заряджати телефон довше, ніж комплектний, що, звичайно, призводить до підвищення температури акумулятора.

Взагалі, намагайтеся менше заряджати смартфон у спеку. Краще це робити у вечірній або нічний час. Але вже якщо виникла така потреба, то намагайтесь розмістити смартфон десь у тіні.

Уникайте потрапляння прямих сонячних променів на свій пристрій. Метал і чорне скло дуже швидко нагріваються на сонці. Намагайтеся менше фотографувати і знімати відео.

Також не слід в спекотну пору використовувати кілька застосунків одночасно. Слід ретельно контролювати кількість програм, які працюють у фоновому режимі, не оновлювати програми, і не завантажувати великі файли. Все це краще робити в прохолодному місці, при більш низьких температурах повітря.

Якщо ви вийшли з дому в спеку, то краще відключіть модуль Wi-Fi. Справа в тому, що включений параметр пошуку Wi-Fi-з’єднання змушує ваш смартфон постійно шукати доступні мережі, що теж сприяє нагріванню його компонентів.