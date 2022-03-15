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Інтернет

Як блокувати сайти ворога за допомогою онлайн-гри – коротка інструкція

15 Березня 2022, 16:14
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Хакер
Джерело: Depositphotos

Жителі України можуть допомогти нашій країні вести війну на інформаційному фронті. Так, користувачі мережі можуть грати та атакувати державні сайти Росії.

Про новинку розповіли у Мінцифрі.

– Львівські ІТ-фахівці створили онлайн-гру, завдяки якій можна долати ворога, навіть не виходячи з укриття. Головне мати пристрій із доступом до інтернету, – повідомляється в міністерстві.

Так, користувачі мережі мають перейти на спеціальний сайт. Відомо, що за годину гри користувач надсилає понад 20 тис. запитів для блокування сайтів, які обслуговують армію РФ. Такий внесок в інформаційну війну наближає сайти країни-агресора до блокування.

Мінцифра

Так, щоб допомогти Україні на інформаційному фронті, потрібно дотримуватися простої інструкції:

1. Перейдіть на сайт https://playforukraine.life/

Якщо ви граєте з України, обов’язково потрібно використовувати VPN. В інших країнах використання VPN не є обов’язковим.

2. Виконайте завдання на сторінці.

3. Навіть якщо сторінка буде просто відкритою у браузері – запити на блокування будуть надсилатися.

У Мінцифрі заявляють, що процедура безпечна і не шкодить браузеру. За період існування сервісу до нього приєдналося понад 180 тис. людей з різних країн, а також було здійснено 288 млрд атак на більш ніж 200 сайтів.

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Джерело
Міністерство цифрової трансформації
Теги
Відеоігри , Війна в Україні
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