Жители Украины могут помочь нашей стране вести войну на информационном фронте. Так, пользователи сети могут играть и атаковать государственные сайты России.

О новинке рассказали в Минцифре.

— Львовские ИТ-специалисты создали онлайн-игру, благодаря которой можно преодолевать врага, даже не выходя из укрытия. Главное иметь устройство с доступом в интернет, — сообщается в министертстве.

Так, пользователи сети должен перейти на специальный сайт. Известно, что за час игры пользователь отсылает более 20 тыс. запросов для блокировок сайтов, которые обслуживают армию РФ. Такой вклад в информационную войну приближает сайты страны-агрессора к блокировке.

Так, чтобы помочь Украине на информационном фронте, нужно следовать простой инструкции:

1. Перейдите на сайт https://playforukraine.life/

Если вы играете с территории Украины, обязательно нужно использовать VPN. В других странах использование VPN необязательно.

2. Выполните задания, которые размещены на странице.

3. Даже если страница будет просто открытой в браузере — запросы на блокировку будут отправляться.

В Минцифре заявляют, что процедура безопасная, и не вредит браузеру. За период существования сервиса к нему присоединилось более 180 тыс. человек из разных стран, а также было осуществлено 288 млрд атак на более чем 200 сайтов.