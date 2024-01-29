Соціальна мережа X (Twitter) заблокувала пошукові запити про Тейлор Свіфт після поширення фейкових оголених фото співачки, згенерованих штучним інтелектом.

Під час спроби ввести у пошуковий рядок ім’я зірки англійською мовою X видавала повідомлення про помилку: Щось пішло не так. Спробуйте перезавантажити сторінку.

Як пояснив голова бізнес-операцій соцмережі Джо Бенаррох, “це тимчасовий захід”.

– Це тимчасовий захід, який ми вживаємо з великою обережністю, оскільки надаємо пріоритет безпеці в цьому питанні, – сказав він.

В Х з’явилися фото “оголеної” Тейлор Свіфт

Днями соцмережею X почали поширюватися фейкові відверті світлини Тейлор Свіфт. У відповідь фанати спробували заполонити платформу справжніми фото артистки з концертів.

Вони також закликали X вжити рішучіших заходів для видалення фейків. Гасло protect Taylor Swift (захистити Тейлор Свіфт) стало популярним на сайті.

Згодом в компанії заявили, що на платформі “суворо заборонено” ділитися графічними зображеннями без згоди того, хто на них зображений.

– Наші команди активно видаляють усі виявлені зображення та вживають відповідних заходів проти облікових записів, відповідальних за їх публікацію. Ми уважно стежимо за ситуацією, щоб гарантувати, що будь-які подальші порушення будуть негайно розглянуті, а вміст буде видалено. Ми прагнемо підтримувати безпечне та шанобливе середовище для всіх користувачів, – йдеться в заяві X.