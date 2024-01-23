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Чекав біля її будинку: поліція заарештувала переслідувача Тейлор Свіфт

23 Січня 2024, 08:49
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Тейлор Свіфт
Джерело: Getty Images

Поліція Нью-Йорка заарештувала потенційного переслідувача співачки Тейлор Свіфт. Чоловік чекав на зірку біля її будинку.

Що відомо про переслідувача Тейлор Свіфт

Так, це вже другий арешт чоловіка за останній час – минулого тижня його спіймали під час спроби проникнути в будинок зірки. Цього разу він встиг пробути біля житла Тейлор близько трьох годин, перш ніж опинитися в наручниках.

У понеділок ймовірного переслідувача знову бачили біля її будинку – близько 15:00 за місцевим часом. Однак поліція взяла його під варту тільки о 6 годині вечора.

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Щоправда, у поліції заявили, що звинувачення йому ще не висунули.

Що стосується попередньої спроби проникнути в будинок Свіфт, то поліція не підтвердила факт злому, але поліцейські зазначили, що він намагався відрити двері до будівлі.

Сусіди співачки зазначили, що цей чоловік ходив по району кілька тижнів.

– Він спав на ґанку, постійно курив, кричав і взагалі завдавав усім незручності. Коли він приїхав перед Різдвом, мій чоловік запитав, що він тут робить. Він відповів, що хоче побачити Тейлор, і навіть приніс квіти, – стверджує сусідка.

Тепер на чоловіка є ордер на арешт, чим і скористалися поліцейські.

Новини про зіркових сталкерів з’являються все частіше – нещодавно стало відомо, що переслідувача Аріани Грнде відправлять за ґрати. Він понад 90 разів намагався проникнути в її будинок, і одного разу опинився в її особняку з мисливським ножем.

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Джерело
PageSix
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Тейлор Свіфт
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