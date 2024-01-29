Социальная сеть X (Twitter) заблокировала поисковые запросы о Тейлор Свифт после распространения фейковых обнаженных фото певицы, сгенерированных искусственным интеллектом.

X заблокировала запросы о Тейлор Свифт

При попытке ввести в поисковую строку имя звезды на английском языке X выдавала сообщение об ошибке: Что-то пошло не так. Попробуйте перезагрузить страницу.

Как пояснил глава бизнес-операций соцсети Джо Бенаррох, “это временная мера”.

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— Это временная мера, которую мы принимаем с большой осторожностью, поскольку предоставляем приоритет безопасности в этом вопросе, — сказал он.

В Х появились фото “обнаженной” Тейлор Свифт

На днях по соцсети X начали распространяться фейковые откровенные фотографии Тейлор Свифт. В ответ фанаты попытались заполонить платформу настоящими фото артистки с концертов.

Они также призвали X принять более решительные меры для удаления фейков. Лозунг protect Taylor Swift (защитить Тейлор Свифт) стал популярным на сайте.

Впоследствии в компании заявили, что на платформе “строго запрещено” делиться графическими изображениями без согласия того, кто на них изображен.

— Наши команды активно удаляют все обнаруженные изображения и принимают соответствующие меры против учетных записей, ответственных за их публикацию. Мы внимательно следим за ситуацией, чтобы гарантировать, что любые дальнейшие нарушения будут немедленно рассмотрены, а содержимое будет удалено. Мы стремимся поддерживать безопасную и уважительную среду для всех пользователей, — говорится в заявлении X.