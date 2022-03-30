Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Інтернет

Викрадає паролі та файли: українці отримують лист зі шкідливою програмою

30 Березня 2022, 14:27
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Ноутбук
Джерело: Depositphotos

Українцям приходять листи з програмою, яка викрадає паролі та файли.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила масове розповсюдження серед громадян України та вітчизняних організацій електронних листів з темою Нова програма для запису в журнал. Про це повідомляють у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

Цей лист містить повідомлення начебто від Міністерства освіти та науки України. Також в ньому є посилання на “програму” та пароль на архів.

Якщо ви відкриєте такий лист, то ваш комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яка класифікована як MarsStealer. Основний функціонал її – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану.

Якщо ви побачите такий лист на своїй пошті, негайно повідомте про це cert@cert.gov.ua.

Читайте також:
Викрадає паролі та файли: українці отримують лист зі шкідливою програмоюЩо таке Signal і як встановити додаток на мобільний і ПК

Раніше ми писали, що РФ намагається зламати ресурси, які збирають інформацію про її військові злочини. Однак у Держспецзв’язку України повідомили, що вони докладають зусиль для забезпечення їхнього кіберзахисту.

Теги
Комп’ютерні програми
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь