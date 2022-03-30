Українцям приходять листи з програмою, яка викрадає паролі та файли.

Урядова команда реагування на комп’ютерні надзвичайні події України CERT-UA виявила масове розповсюдження серед громадян України та вітчизняних організацій електронних листів з темою Нова програма для запису в журнал. Про це повідомляють у Telegram-каналі Держспецзв’язку.

Цей лист містить повідомлення начебто від Міністерства освіти та науки України. Також в ньому є посилання на “програму” та пароль на архів.

Якщо ви відкриєте такий лист, то ваш комп’ютер буде уражено шкідливою програмою, яка класифікована як MarsStealer. Основний функціонал її – збір інформації про комп’ютер, викрадення аутентифікаційних даних з інтернет-браузерів, плагінів крипто-гаманців, програм багатофакторної аутентифікації, викрадення файлів, а також завантаження і запуск виконуваних файлів і виготовлення знімку екрану.

Якщо ви побачите такий лист на своїй пошті, негайно повідомте про це cert@cert.gov.ua.

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