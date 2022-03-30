Украинцам приходят письма с программой, которая похищает пароли и файлы.

Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA выявила массовое распространение среди граждан Украины и отечественных организаций электронных писем с темой Новая программа для записи в журнал. Об этом сообщают в Telegram-канале Госспецсвязи.

Это письмо содержит сообщение якобы от Министерства образования и науки Украины. Также в нем есть ссылка на “программу” и пароль на архив.

Если вы откроете такое письмо, то ваш компьютер будет поражен вредоносной программой, которая классифицирована как MarsStealer. Основной функционал ее – сбор информации о компьютере, похищение аутентификационных данных из интернет-браузеров, плагинов крипто-кошельков, программ многофакторной аутентификации, похищение файлов, а также загрузка и запуск исполняемых файлов и изготовление снимка экрана.

Если вы увидите такое письмо на своей почте, немедленно сообщите об этом cert@cert.gov.ua.

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Ранее мы писали, что РФ пытается взломать ресурсы, собирающие информацию о ее военных преступлениях. Однако в Госспецсвязи Украины сообщили, что они прилагают усилия для обеспечения их киберзащиты.