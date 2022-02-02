У мережі з’явилися нові подробиці про майбутній бюджетник від Apple – iPhone SE 2022. Так, інсайдери опублікували ймовірний дизайн пристрою, а також характеристики та вартість.

Так, зовні iPhone SE 2022 практично не відрізнятиметься від нинішньої моделі. На задній панелі буде одинарна камера, а під екраном залишиться кнопка з Touch ID – це допоможе суттєво здешевити виробництво. Face ID значно дорожче обійдеться у плані збирання пристрою.

Основні зміни криються всередині корпусу – Apple оснастить новий iPhone SE чипсет Apple A15 з модемом 5G. Бюджетник підтримуватиме мережу нового покоління, а також збільшиться обсяг пам’яті до 128 ГБ у базовій версії. Екран не отримає змін — діагональ складе 4,7 дюйма, а оперативна пам’ять залишиться на рівні 4 ГБ.

Передбачувана дата виходу – березень цього року. Деякі інсайдери прогнозують анонс на травень. Очікується, що новинка коштуватиме на $100 дешевше, ніж нинішня модель – $299.

Очікується, що у 2022 році Apple проведе одразу два заходи, де покаже нові пристрої. Вони заплановані на весну та осінь. Вже дуже скоро світові покажуть нові iPhone 14, ноутбуки MacBook, планшети iPad, навушники AirPods і розумний годинник Watch. Компанія зосередиться на оновленні всіх актуальних пристроїв – 2022 має стати рекордним на новинки.