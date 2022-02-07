В сети показали первые живые фото бюджетного iPhone SE 2022 года. Новинку показал инсайдер Джон Проссер, который известен благодаря правдивым прогнозам и утечкам.

Так, снимки у эксперта не лучшего качества, поэтому он их показал со своего планшета во время подкаста.

Судя по фото, устройство имеет изогнутый экран по бокам, а также большие рамки, как у предыдущих моделей.

Однако быть уверенным в дизайне устройства нельзя. Если Apple и захочет изменить дизайн дисплея, то это может негативно сказаться на итоговой цене смартфона. Компания позиционирует эту линейку как бюджетная.

По фото можно заметить, что кроме изогнутых рамок передней части смартфона, бюджетный iPhone SE 2022 практически не будет отличаться внешне.

Ранее в сети появились слухи, что бюджетник получит 4,7-дюймовый дисплей, под которым будет физическая кнопка Home со встроенным сканером отпечатков пальцев.

Главные изменения будут внутри — новинку оснастят чипсетом Apple A15 с поддержкой 5G и 4 ГБ оперативной памяти. Это будет первое дешевое устройство компании, которое сможет работать с сетью нового поколения. По прогнозам, релиз iPhone SE 2022 состоится 8 марта, а его стартовая цена — $299.

В 2022 году Apple покажет рекордное количество новых устройств. Уже совсем скоро миру покажут новенькие iPhone 14, ноутбуки MacBook, планшеты iPad, наушники AirPods и умные часы Watch.