Ілон Маск пообіцяв публічно з’їсти набір їжі з McDonald’s, якщо мережа швидкого харчування почне приймати платежі у Dogecoin. Так, глава Tesla і SpaceX готовий піти на це заради просування мемної криптовалюти.
– Я з’їм Happy Meal по ТБ, якщо McDonald’s почне приймати Dogecoin, – написав Маск на своїй сторінці в Twitter.
I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin
— Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022
Таким чином мільярдер зробив відсилання до реакції мережі швидкого харчування на падіння вартості популярних криптовалют — біткоїну та Etherium. Користувачі також не залишилися осторонь і заполонили сторінку McDonald’s мемами з Ілоном Маском та іншими інвесторами та прихильниками криптовалют.
Dreaming about eating a McMartian on Mars. Does @McDonalds accept $ELON? pic.twitter.com/FcL4pH1I4d
— Dogelon Mars (@DogelonMars) January 26, 2022
Why don’t you ask em pic.twitter.com/5LkTVPJBJY
— ⚗️ Based God of Peace ???? (@BasedGodOfPeace) January 24, 2022
Так, на тлі заяв Маска криптовалюта Dogecoin подорожчала на 7%.
Слова найбагатшої людини у світі впливають на світову економіку. Аналітики прогнозують, що у 2022 році Ілон розбагатіє ще сильніше. Все завдяки успіху компанії Tesla – корпорація має всі шанси збільшити виробництво авто, тим самим піднявши вартість акцій. Маск має значний пакет цінних паперів компанії – саме це йому й допоможе примножити свій капітал.
Нагадаємо, що в січні 2022 року компанія Tesla почала приймати оплату за товари в криптовалюті Dogecoin.