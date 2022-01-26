Шоу-бізнес Технології Авто Відпочинок Свята в Україні Астрологія Лайфхаки Cпецтеми Відео
Фото Інтернет

Все заради Dogecoin: Ілон Маск готовий з’їсти Хепі Міл у прямому ефірі

26 Січня 2022, 13:05
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Илон Маск
Джерело: Getty Images

Ілон Маск пообіцяв публічно з’їсти набір їжі з McDonald’s, якщо мережа швидкого харчування почне приймати платежі у Dogecoin. Так, глава Tesla і SpaceX готовий піти на це заради просування мемної криптовалюти.

– Я з’їм Happy Meal по ТБ, якщо McDonald’s почне приймати Dogecoin, – написав Маск на своїй сторінці в Twitter.

Таким чином мільярдер зробив відсилання до реакції мережі швидкого харчування на падіння вартості популярних криптовалют — біткоїну та Etherium. Користувачі також не залишилися осторонь і заполонили сторінку McDonald’s мемами з Ілоном Маском та іншими інвесторами та прихильниками криптовалют.

Так, на тлі заяв Маска криптовалюта Dogecoin подорожчала на 7%.

Dogecoin

Слова найбагатшої людини у світі впливають на світову економіку. Аналітики прогнозують, що у 2022 році Ілон розбагатіє ще сильніше. Все завдяки успіху компанії Tesla – корпорація має всі шанси збільшити виробництво авто, тим самим піднявши вартість акцій. Маск має значний пакет цінних паперів компанії – саме це йому й допоможе примножити свій капітал.

Нагадаємо, що в січні 2022 року компанія Tesla почала приймати оплату за товари в криптовалюті Dogecoin.

Читайте також:
Все заради Dogecoin: Ілон Маск готовий з’їсти Хепі Міл у прямому ефіріМаск втратив понад $20 млрд через висловлювання щодо Dogecoin

Теги
Ілон Маск
Якщо ви побачили помилку в тексті, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь