Ілон Маск пообіцяв публічно з’їсти набір їжі з McDonald’s, якщо мережа швидкого харчування почне приймати платежі у Dogecoin. Так, глава Tesla і SpaceX готовий піти на це заради просування мемної криптовалюти.

– Я з’їм Happy Meal по ТБ, якщо McDonald’s почне приймати Dogecoin, – написав Маск на своїй сторінці в Twitter.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

Таким чином мільярдер зробив відсилання до реакції мережі швидкого харчування на падіння вартості популярних криптовалют — біткоїну та Etherium. Користувачі також не залишилися осторонь і заполонили сторінку McDonald’s мемами з Ілоном Маском та іншими інвесторами та прихильниками криптовалют.

Why don’t you ask em pic.twitter.com/5LkTVPJBJY — ⚗️ Based God of Peace ???? (@BasedGodOfPeace) January 24, 2022

Так, на тлі заяв Маска криптовалюта Dogecoin подорожчала на 7%.

Слова найбагатшої людини у світі впливають на світову економіку. Аналітики прогнозують, що у 2022 році Ілон розбагатіє ще сильніше. Все завдяки успіху компанії Tesla – корпорація має всі шанси збільшити виробництво авто, тим самим піднявши вартість акцій. Маск має значний пакет цінних паперів компанії – саме це йому й допоможе примножити свій капітал.

Нагадаємо, що в січні 2022 року компанія Tesla почала приймати оплату за товари в криптовалюті Dogecoin.