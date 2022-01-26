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Все ради Dogecoin: Илон Маск готов съесть Хэппи Мил в прямом эфире

26 января 2022, 13:05
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Илон Маск
Источник: Getty Images

Илон Маск пообещал публично съесть набор еды из McDonald’s, если сеть быстрого питания начнет принимать платежи в Dogecoin. Так, глава Tesla и SpaceX готов пойти на это ради продвижения мемной криптовалюты.

— Я съем Happy Meal по ТВ, если McDonald’s начнет принимать Dogecoin, — написал Маск на своей странице в Twitter.

Таким образом миллиардер сделал отсылку к реакции сети быстрого питания на падение стоимости крупных криптовалют — биткоина и Etherium. Пользователи также не остались в стороне, и заполонили страницу McDonald’s мемами с Илоном Маском и другими инвесторами и сторонниками криптовалют.

Так, на фоне заявлений Маска, криптовалюта Dogecoin подорожала на 7%.

Dogecoin

Слова самого богатого человека в мире влияют на мировую экономику. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году Илон разбогатеет еще сильнее. Все благодаря успеху компании Tesla — у корпорации есть все шансы увеличить производство авто, тем самым подняв стоимость акций. Маск владеет внушительным пакетом ценных бумаг компании — именно это ему и поможет преумножить свой капитал.

Напомним, что в январе 2022 года компания Tesla начала принимать оплату за товары в криптовалюте Dogecoin.

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