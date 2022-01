Илон Маск пообещал публично съесть набор еды из McDonald’s, если сеть быстрого питания начнет принимать платежи в Dogecoin. Так, глава Tesla и SpaceX готов пойти на это ради продвижения мемной криптовалюты.

— Я съем Happy Meal по ТВ, если McDonald’s начнет принимать Dogecoin, — написал Маск на своей странице в Twitter.

I will eat a happy meal on tv if @McDonalds accepts Dogecoin — Elon Musk (@elonmusk) January 25, 2022

Таким образом миллиардер сделал отсылку к реакции сети быстрого питания на падение стоимости крупных криптовалют — биткоина и Etherium. Пользователи также не остались в стороне, и заполонили страницу McDonald’s мемами с Илоном Маском и другими инвесторами и сторонниками криптовалют.

Why don’t you ask em pic.twitter.com/5LkTVPJBJY — ⚗️ Based God of Peace ???? (@BasedGodOfPeace) January 24, 2022

Так, на фоне заявлений Маска, криптовалюта Dogecoin подорожала на 7%.

Слова самого богатого человека в мире влияют на мировую экономику. Аналитики прогнозируют, что в 2022 году Илон разбогатеет еще сильнее. Все благодаря успеху компании Tesla — у корпорации есть все шансы увеличить производство авто, тем самым подняв стоимость акций. Маск владеет внушительным пакетом ценных бумаг компании — именно это ему и поможет преумножить свой капитал.

Напомним, что в январе 2022 года компания Tesla начала принимать оплату за товары в криптовалюте Dogecoin.