Все за графіком: названо дату запуску українського супутника Січ-2-30

Запуск українського супутника Січ-2-30, який успішно пройшов випробування, відбудеться на американському мисі Канаверал 10 січня 2020 року.

Очільник державного космічного агентства України Володимир Тафтай розповів, що апарат відправлять із Дніпра, де його виготовили, до Сполучених Штатів Америки вже найближчими днями.

– Державне космічне агентство України та КБ Південне не відхилилися від графіку, – зазначив Тафтай.

За його словами, виробники виконали усі технічні вимоги під час створення супутника.

Він також додав, що експерти в США після прибуття апарату почнуть готувати його до запуску та стикування з ракетою-носієм.

Нагадаємо, у лютому 2021 року міністр стратегічних галузей промисловості України Олег Уруський повідомив про план запуску супутника компанією SpaceX.

Тафтай розповів, що це коштуватиме Україні $1,9 млн. Спочатку контракт було укладено на $1 млн без урахування витрат на створення адаптера та транспортування апарату до точки запуску.

Очільник космічного агентства вважає, що цей проект надасть Україні незалежний доступ до супутникового зондування.

Джерело: Facebook Володимира Тафтая

Фото: Facebook Володимира Тафтая