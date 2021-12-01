Все по графику: названа дата запуска украинского спутника Сич-2-30

Запуск украинского спутника Сич-2-30, который успешно прошел испытания, состоится на американском мысе Канаверал 10 января 2020 года.

Глава государственного космического агентства Украины Владимир Тафтай рассказал, что аппарат будет отправлен из Днепра, где его изготовили, в Соединенные Штаты Америки уже в ближайшие дни.

— Государственное космическое агентство Украины и КБ Южное не отклонились от графика, – отметил Тафтай.

По его словам, производители выполнили все технические требования при создании спутника.

Он также добавил, что эксперты в США по прибытии аппарата начнут подготавливать его к запуску и стыковке с ракетой-носителем.

Напомним, в феврале 2021 года министр стратегических отраслей промышленности Украины Олег Уруский сообщил о плане запуска спутника компанией SpaceX.

Тафтай рассказал, что это обойдется Украине в $1,9 млн. Изначально контракт был заключен на $1 млн без учета затрат на создание адаптера и транспортировки аппарата к точке запуска.

Глава космического агентства считает, что этот проект предоставит Украине независимый доступ к спутниковому зондированию.

Источник: Facebook Владимира Тафтая

Фото: Facebook Владимира Тафтая