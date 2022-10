Уряд США вважає Ілона Маска загрозою національній безпеці. Чиновники впевнені, що мільярдер став надто могутнім і безрозсудним.

За заявою видання The Washington Post, Вашингтон намагається контролювати главу Tesla, якому уряд раніше допоміг створити свій бізнес.

Враховуючи, що у Маска не найкращі стосунки з президентом США Джо Байденом, мільярдер підтримує зв’язок із великою кількістю прем’єр-міністрів та президентів іноземних держав.

Наприклад, раніше Маск зустрічався з Путіним, президентом Бразилії Жаїром Болсонару та іншими іноземними лідерами, порушуючи питання конфлікту інтересів.

Наприклад, раніше Маск озвучив свій план мирного вирішення війни РФ та України. На його думку, наша країна має віддати окупанту Крим, а жителі Донбасу мають самі вирішувати, в якій країні їм жити.

Після цього главу Tesla звинуватили у контакті з Путіним, але Ілон спростував це.

Діяльність мільярдера також може нести небезпеку США – адміністрація Байдена шукає способи розслідувати угоду Маска щодо купівлі Twitter на суму $44 млрд. Цілком можливо, що в угоді беруть участь іноземні компанії.

Серед інвесторів – принц Саудівської Аравії Аль-Валід бін Талал, суверенний фонд добробуту Катару і Binance Holdings, заснований китайським бізнесменом Чанпеном Чжао.

Втім, Маск уже відреагував на звинувачення у свій бік. Він назвав видання The Washington Post лицемірами, яке опублікувало коментарі про мільярдера від джерела з Білого дому.

Exactly. WaPo are such hypocrites.

— Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2022