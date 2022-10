Правительство США считает Илона Маска угрозой национальной безопасности. Чиновники уверены, что миллиардер стал слишком могущественным и безрассудным.

По заявлению издания The Washington Post, Вашингтон пытается контролировать главу Tesla, которому правительство ранее помогло создать свой бизнес.

Учитывая, что у Маска не лучшие отношения с президентом США Джо Байденом, миллиардер поддерживает связь с большим количеством премьер-министров и президентов иностранных государств.

К примеру, ранее Маск встречался с Путиным, президентом Бразилии Жаиром Болсонару и другими иностранными лидерами, поднимая вопросы конфликта интересов.

К примеру, ранее Маск озвучил свой план мирного решения войны РФ и Украины. По его мнению, наша страна должна отдать оккупанту Крым, а жители Донбасса должны сами решать, в какой стране им жить.

После этого главу Tesla обвинили в контакте с Путиным, но Илон опроверг это.

Деятельность миллиардера также может нести опасность США — администрация Байдена ищет способы расследовать сделку Маска по покупке Twitter на сумму $44 млрд. Вполне возможно, что в сделке участвуют иностранные компании.

В число инвесторов входят принц Саудовской Аравии Аль-Валид бин Талал, суверенный фонд благосостояния Катара и Binance Holdings, основанная китайским бизнесменом Чанпэном Чжао.

Впрочем, Маск уже отреагировал на обвинения в свою сторону. Он назвал издание The Washington Post лицемерами, которое опубликовало комментарии о миллиардере от источника из Белого дома.

Exactly. WaPo are such hypocrites.

— Elon Musk (@elonmusk) October 23, 2022