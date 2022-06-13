Найпопулярніша криптовалюта у світі біткоїн різко впала у ціні. 13 червня вартість одного токену виявилася рекордно низькою за останні півтора року.

Станом на 11.00 13 червня, біткоїн продовжує падати й досяг позначки $24 657.

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Лише за добу цінник опустився на 8%, що вважається різким стрибком для найпопулярнішої криптовалюти у світі. Це рекордно низька позначка для біткоїна — до вартості нижче за $25 тис. цифрова валюта не опускалася з грудня 2020 року.

Такі зміни на ринку вплинули й на іншу криптовалюту – Etherium подешевшав на 9% – до $1 325.

В усьому винні нестабільна ситуація у всьому світі – на це також вплинула війна Росії з Україною, а ще – інфляція в США. Інвестори не поспішають вкладати свої кошти в те, що немає стабільності, тим паче у такий час.

Ще в листопаді 2021 року біткоїн тримався на рівні $69 тис. На початку цього року на курс негативно вплинули протести в Казахстані – тоді цифрова валюта впала до $42 тис. У травні ситуація посилилася – вартість токену опустилася до $27 тис. Наприкінці весни аналітики прогнозували зниження вартості і влітку, якщо біткоїну не вдасться закріпитися на рівні $30 тис.