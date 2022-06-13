Самая популярная криптовалюта в мире биткоин резко упала в цене. 13 июня стоимость одного токена оказалась рекордно низкой за последние полтора года.

По состояние на 11.00 13 июня, биткоин продолжает падать и достиг отметки в $24 657.

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Всего за сутки ценник опустился на 8%, что считается резким скачком для самой популярной криптовалюты в мире. Это рекордно низкая отметка для биткоина — до стоимости ниже $25 тыс. цифровая валюта не опускалась с декабря 2020 года.

Такие изменения на рынке повлияли и на другую криптовалюту — Etherium подешевел на 9% — до $1 325.

Всему виной нестабильная ситуация во всем мире — на это также повлияла война России с Украиной, а кроме того — инфляция в США. Инвесторы не спешат вкладывать свои средства в то, что не имеет стабильности, особенно в такое время.

Еще в ноябре 2021 года биткоин держался на уровне $69 тыс. В начале этого года на курс негативно повлияли протесты в Казахстане — тогда цифровая валюта упала до $42 тыс. В мае ситуация усугубилась — стоимость токена опустилась до $27 тыс. В конце весны аналитики прогнозировали продолжения снижения стоимости и летом, если биткоину не удастся закрепиться на уровне $30 тыс.