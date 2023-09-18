Зонд Паркер, який запустили в NASA для вивчення зовнішньої корони Сонця, став першим космічним апаратом, що пролетів крізь потужне сонячне виверження. Цю мить зафіксував інструмент для створення зображень місії ще рік тому, проте оприлюднили інформацію лише зараз.

Сонце на відео розташоване з лівого боку. Виверження плазми помітно приблизно на 14-й секунді. Космічний апарат перетнув передній край ударної хвилі.

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В момент, коли зоря викинула мільярди тонн плазми, Паркер перебував на відстані у 9,2 млн км від неї. Для порівняння, найближча до Сонця планета – Меркурій – розташовується в 37 млн км від нього, а Земля – в 150 млн км. Астрофізики відзначили, що це вперше вдалося настільки близько побачити сонячний вибух. Тож, тепер є можливість вивчати явище на ранніх етапах.

Під час такого спалаху Сонце викидає велику кількість енергії. Це може викликати геомагнітну бурю та змінити форму магнітного поля нашої планети, що проявляється у вигляді Північного сяйва. У більш серйозних випадках наслідками може стати вихід із ладу супутників, систем звʼязку та блекаути.

Утім, потужний вибух, з яким зіткнувся сонячний зонд, стався на дальньому боці зорі та не був спрямований на Землю.

В NASA саме планують розпочати Великий рік геліофізики – свято сонячної науки та впливу Сонця на Землю та решту Сонячної системи. Воно почнеться з кільцевого сонячного затемнення 14 жовтня, яке перетне дев’ять штатів США, та завершиться у грудні 2024 року, коли апарат Паркер підбереться до Сонця якнайближче.