На відстані у 120 світлових років від нас знаходиться екзопланета нового класу K2-18b з ключовими ресурсами, які потрібні для підтримки там життя. Таке відкриття зробили астрономи NASA. Вчені зауважують, що їхня знахідка у вісім разів більша за Землю і розташовується в сузірʼї Лева.

Це відносно новий клас екзопланет, що має насичену воднем атмосферу та океани. Найбільше дослідників схвилювала знайдена в атмосфері K2-18b сполука під назвою диметилсульфід (DMS). Цю складну молекулу, що формується з атомів вуглецю, водню та сірки, виявили поряд з двома іншими газами, що містять вуглець. Саме вона шокувала вчених, водночас, змусивши їх сумніватися у результатах дослідження. Адже, за словами фахівців NASA, на Землі така сполука є наслідком життєдіяльності організмів.

– Основну частину диметилсульфіду в атмосферу нашої планети викидає морський фітопланктон, – зазначили дослідники.

Вчені додали, що потрібно провести додаткові спостереження та залучити до них космічний телескоп Джеймса Вебба. Якщо наявність DMS на екзопланеті підтвердиться, то K2-18b додадуть до списку космічних обʼєктів, де може існувати інопланетне життя. Адже дослідники також виявили, що в атмосфері так званої суперземлі міститься велика кількість вуглекислого газу та метану. Це теж може свідчити про її придатність до життя чи навіть вже заселеність.