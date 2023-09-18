Зонд Паркер, который NASA запустило для изучения внешней короны Солнца, стал первым космическим аппаратом, пролетевшим через мощное солнечное извержение. Этот момент зафиксировал инструмент для создания изображений миссии еще год назад, однако обнародовали информацию только сейчас.

Солнце на видео находится с левой стороны. Извержение плазмы заметно примерно на 14 секунде. Космический аппарат пересек передний край ударной волны.

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В момент, когда звезда выбросила миллиарды тонн плазмы, Паркер находился в 9,2 млн км от нее. Для сравнения, ближайшая к Солнцу планета – Меркурий – находится в 37 млн км от него, а Земля – в 150 млн км. Астрофизики отметили, что это первый раз, когда удалось так близко увидеть солнечный взрыв. Теперь есть возможность изучать явление на ранних этапах.

Во время такой вспышки Солнце выбрасывает большое количество энергии. Это может вызвать геомагнитную бурю и изменить форму магнитного поля нашей планеты, что проявляется в виде Северного сияния. В более серьезных случаях последствиями могут стать выход из строя спутников, систем связи и блекауты.

Впрочем, мощный взрыв, с которым столкнулся солнечный зонд, произошел на дальней стороне звезды и не был направлен на Землю.

В NASA как раз планируют начать Большой год гелиофизики — праздник солнечной науки и влияния Солнца на Землю и остальную часть Солнечной системы. Оно начнется с кольцевого солнечного затмения 14 октября, которое пересечет девять штатов США, и завершится в декабре 2024 года, когда аппарат Паркер подберется к Солнцу как можно ближе.