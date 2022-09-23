У крупинках пилу, витягнутих японським космічним зондом з астероїда на відстані близько 186 млн миль (300 млн км) від Землі, виявлено дивовижний компонент – краплю води.
Відкриття дає нову підтримку теорії про те, що життя на Землі могло бути закладене з космосу.
– Ця крапля води має велике значення… Ми вперше виявили воду в астероїді Рюгу поблизу Землі, – сказав провідний учений Томокі Накамура з університету Тохоку.
Hayabusa-2 був запущений у 2014 році з місією на Рюгу та повернувся на орбіту Землі два роки тому, щоб доставити капсулу зі зразком.
Дорогоцінний вантаж вже дав кілька ідей, зокрема органічний матеріал, який показав, що деякі з будівельних блоків життя на Землі, амінокислоти, могли бути сформовані в космосі.
– Останнім відкриттям команди стала крапля рідини у зразку Рюгу, яка являла собою газовану воду, що містить сіль та органічні речовини, – сказав Накамура.
За його словами, це підтверджує теорію про те, що такі астероїди, як Рюгу чи його більший батьківський астероїд, могли надавати воду, що містить сіль і органічну речовину, при зіткненнях із Землею.
– Ми виявили докази того, що це могло бути безпосередньо пов’язане, наприклад, з походженням океанів чи органічної речовини на Землі, – додав учений.
Команда Накамури, що налічує близько 150 дослідників, зокрема 30 із США, Великої Британії, Франції, Італії та Китаю, є однією з найбільших груп, що аналізують зразок із Рюгу.