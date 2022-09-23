Вода, найденная в астероидной пыли, может дать ключ к разгадке происхождения жизни на Земле

В крупинках пыли, извлеченных японским космическим зондом с астероида на расстоянии около 186 млн миль (300 млн км) от Земли, обнаружен удивительный компонент — капля воды.

Открытие дает новую поддержку теории о том, что жизнь на Земле могла быть заложена из космоса.

— Эта капля воды имеет большое значение… Мы впервые обнаружили воду в астероиде Рюгу вблизи Земли, — сказал ведущий ученый Томоки Накамура из университета Тохоку.

Hayabusa-2 был запущен в 2014 году с миссией на Рюгу и вернулся на орбиту Земли два года назад, чтобы доставить капсулу с образцом.

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Драгоценный груз уже дал несколько идей, в том числе органический материал, который показал, что некоторые из строительных блоков жизни на Земле, аминокислоты, могли быть сформированы в космосе.

— Последним открытием команды стала капля жидкости в образце Рюгу, которая представляла собой газированную воду, содержащую соль и органические вещества, — сказал Накамура.

По его словам, это подтверждает теорию о том, что такие астероиды, как Рюгу или его более крупный родительский астероид, могли предоставлять воду, содержащую соль и органическое вещество, при столкновениях с Землей.

— Мы обнаружили доказательства того, что это могло быть напрямую связано, например, с происхождением океанов или органического вещества на Земле, — добавил ученый.

Команда Накамуры, состоящая из около 150 исследователей, в том числе 30 из США, Великобритании, Франции, Италии и Китая, является одной из крупнейших групп, анализирующих образец из Рюгу.