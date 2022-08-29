Нова лінія лондонського метро, вартістю $25 млрд, має чотири ліфти, які рухаються вбік. Їхня місткість – 17 осіб, і вони більш ефективні, ніж звичайні.

На початку 2022 року відкрилася лінія метро Елізабет, на будівництво якої пішло 23 роки. Окрім ширших вагонів та станцій з художніми стелями, лінія пропонує пасажирам можливість випробувати щось нове – поїздку на скляних ліфтах, що переміщуються вздовж ескалатора горизонтально, а не вертикально.

London’s new $25 billion subway line has 4 elevators that move sideways. They carry 17 people and are more efficient than a normal elevator. Take a look. https://t.co/pV93IvxquW — Transportation Insider (@TranspoInsider) August 28, 2022 Зараз дивляться

Ліфти розташовані на станціях Фаррінгдон та Ліверпуль-стріт. Вони рухаються під кутом 30 градусів і чимось нагадують канатну дорогу.

Крім того, що такі ліфти ефективніші за звичайні, вони простіші і в установці, оскільки не вимагають копання окремих шахт, а йдуть поряд з ескалаторами.

Похилі підйомники дозволяють пасажирам із інвалідними візками чи великогабаритним багажем переміщатися станціями, не відчуваючи будь-якого дискомфорту від ескалаторів.