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Вміщують 17 людей та їдуть у бік: у метро Лондона запустили горизонтальні ліфти

29 Серпня 2022, 11:08
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Вміщують 17 людей та їдуть у бік: у метро Лондона запустили горизонтальні ліфти
Джерело: Depositphotos

Нова лінія лондонського метро, вартістю $25 млрд, має чотири ліфти, які рухаються вбік. Їхня місткість – 17 осіб, і вони більш ефективні, ніж звичайні.

На початку 2022 року відкрилася лінія метро Елізабет, на будівництво якої пішло 23 роки. Окрім ширших вагонів та станцій з художніми стелями, лінія пропонує пасажирам можливість випробувати щось нове – поїздку на скляних ліфтах, що переміщуються вздовж ескалатора горизонтально, а не вертикально.

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Ліфти розташовані на станціях Фаррінгдон та Ліверпуль-стріт. Вони рухаються під кутом 30 градусів і чимось нагадують канатну дорогу.

Крім того, що такі ліфти ефективніші за звичайні, вони простіші і в установці, оскільки не вимагають копання окремих шахт, а йдуть поряд з ескалаторами.

Похилі підйомники дозволяють пасажирам із інвалідними візками чи великогабаритним багажем переміщатися станціями, не відчуваючи будь-якого дискомфорту від ескалаторів.

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Джерело
Business Insider
Теги
ліфти Лондон Метро
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