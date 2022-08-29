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Вмещают 17 человек и едут в бок: в метро Лондона запустили горизонтальные лифты

29 августа 2022, 11:08
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Вмещают 17 человек и едут в бок: в метро Лондона запустили горизонтальные лифты
Источник: Depositphotos

Новая линия лондонского метро, стоимостью в $25 млрд, имеет четыре лифта, которые движутся вбок. Их вместительность — 17 человек, и они более эффективны, чем обычные.

В начале 2022 года открылась линия метро Элизабет, на строительство которой ушло 23 года. Помимо более широких вагонов и станций с художественными потолками, линия предлагает пассажирам возможность испытать что-то новое — поездку на стеклянных лифтах, которые перемещаются вдоль эскалатора горизонтально, а не вертикально.

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Лифты находятся на станциях Фаррингдон и Ливерпуль-стрит. Они двигаются под углом 30 градусов и чем-то напоминают канатную дорогу.

Помимо того, что такие лифты эффективнее обычных, они проще и в установке, поскольку не требуют рытья отдельных шахт, а идут рядом с эскалаторами.

Наклонные подъемники позволяют пассажирам с инвалидными колясками или крупногабаритным багажом перемещаться по станциям, не испытывая какой-либо дискомфорт от эскалаторов.

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Источник
Business Insider
Теги
ліфти Лондон Метро
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