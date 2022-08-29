Новая линия лондонского метро, стоимостью в $25 млрд, имеет четыре лифта, которые движутся вбок. Их вместительность — 17 человек, и они более эффективны, чем обычные.

В начале 2022 года открылась линия метро Элизабет, на строительство которой ушло 23 года. Помимо более широких вагонов и станций с художественными потолками, линия предлагает пассажирам возможность испытать что-то новое — поездку на стеклянных лифтах, которые перемещаются вдоль эскалатора горизонтально, а не вертикально.

London’s new $25 billion subway line has 4 elevators that move sideways. They carry 17 people and are more efficient than a normal elevator. Take a look. https://t.co/pV93IvxquW — Transportation Insider (@TranspoInsider) August 28, 2022 Сейчас смотрят

Лифты находятся на станциях Фаррингдон и Ливерпуль-стрит. Они двигаются под углом 30 градусов и чем-то напоминают канатную дорогу.

Помимо того, что такие лифты эффективнее обычных, они проще и в установке, поскольку не требуют рытья отдельных шахт, а идут рядом с эскалаторами.

Наклонные подъемники позволяют пассажирам с инвалидными колясками или крупногабаритным багажом перемещаться по станциям, не испытывая какой-либо дискомфорт от эскалаторов.