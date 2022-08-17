American Airlines замовила 20 надзвукових літаків Overture

Американська авіакомпанія American Airlines замовила 20 надзвукових пасажирських літаків Overture у компанії Boom Supersonic.

Overture буде перевозити пасажирів зі швидкістю, що вдвічі перевищує швидкість найшвидшого на сьогодні комерційного літака. Місткість надзвукових лайнерів – від 65 до 80 пасажирів. Про це йдеться на сайті American Airlines.

Згідно з проєктом, його крейсерська швидкість – 1,7 Маха, що приблизно 1800 км на годину. Висота польоту – понад 18 км, дальність польоту – менше 8 тис. км.

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American Airlines agreed to buy 20 planes from Boom Supersonic, betting on the future of an ultra-fast plane that is still years away https://t.co/ylxj8rkC90 — The Wall Street Journal (@WSJ) August 16, 2022

Варто зазначити, що їхнє виробництво компанія Boom Supersonic запланувала на 2024 рік. Перший політ – на 2026 рік. American Airlines розраховує, що лайнер почне виконувати пасажирські рейси до 2029 року.

Раніше про купівлю таких самих 15 надзвукових авіалайнерів оголосила авіакомпанія United Airlines.