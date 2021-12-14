Apple випустила велике оновлення операційної системи для iPhone – iOS 15.2 вже доступна користувачам. Після оновлення з’явилася нова функція Цифровий спадкоємець, яка дозволить надати доступ близьким після смерті смартфона. Також є можливість перевірити, як часто програми отримують доступ до особистої інформації.

Користувач iPhone може вписати в програму кількох людей, які зможуть отримати доступ до особистих даних на пристрої, якщо власник помре. Це корисна функція, якщо потрібні номери телефонів, адреси електронної пошти, паролі, нотатки та інша інформація.

Доступ дається до iCloud, фотографій, документів – для цього потрібно мати ключ доступу та свідоцтво про смерть.

Раніше отримати паролі до облікових записів близьким загиблого було практично неможливо. Це реалізувалося за допомогою ухвали суду, який далеко не завжди давав дозвіл.

Крім того, користувачам відкрили доступ до звіту про конфіденційність програм. З нього можна дізнатися, як часто за останній тиждень програма отримувала доступ геопозиції, фотографій, камери, мікрофону та контактів.

Як налаштувати функцію Цифровий спадкоємець на iPhone:

Оновити пристрій до iOS 15.2; Відкрити Налаштування; Торкнутися свого імені зверху сторінки; Натиснути на розділ Паролі та безпека; Натиснути Контакти для спадщини; Вписати до п’яти членів сім’ї чи друзів. Отримати унікальний код доступу, а потім зберегти його в безпечному місці.

І хоча функція створена для додаткового захисту інформації користувачів, Apple продовжує зливати інформацію стороннім компаніям, таким як Facebook та Snapchat.