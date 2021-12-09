Компанія Apple наблизилася до капіталізації у розмірі $3 трлн. Корпорація на чолі з Тімом Куком може стати першою, якій вдасться досягти такої вартості.

Все завдяки зростанню акцій – вартість цінних паперів Apple зросла на 30% цього року. Це позитивна тенденція, хоча минулого року зростання було на рівні 80%.

Інші корпорації-гіганти, як-от Microsoft, Amazon, Google і Tesla також досягли збільшення капіталу цього року — їхні акції подорожчали від 10% до 70%.

Експерти вже назвали причину успіху Apple цього року – корпорація представила пристрої, які можна сміливо назвати успішними. Йдеться про лінійку iPhone, нові планшети iPad і ноутбуки MacBook.

– Apple має імунітет до економічної нестабільності завдяки своїй репутації. У компанії також досить сильна лінійка нових продуктів, – сказала старший аналітик з інвестицій та ринків Hargreaves Lansdown Сюзанна Стрітер.

Компанія досить швидко досягла рекордної капіталізації – у 2018 році Apple вдалося подолати позначку $1 трлн, а в серпні 2020 – $2 трлн.

Ще у 2021 році корпорацію випередила компанія Microsoft – причиною цього стала заява Тіма Кука про можливі проблеми з ланцюжком поставок. Компанія Білла Гейтса відстає від Apple на $500 млн. У Microsoft продажі перевершили прогнози. За даними аналітиків, останній квартал 2021 був найуспішнішим з 2018 року.