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Владельцы iPhone могут добавить близких в цифровое завещание: пошаговая инструкция

14 декабря 2021, 13:10
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
iPhone 13
Источник: Unsplash

Apple выпустила большое обновление операционной системы для iPhone — iOS 15.2 уже доступна пользователям. После обновления появилась новая функция Цифровой наследник, которая позволит предоставить доступ близким после смерти владельца смартфона. Также есть возможность проверить, как часто приложения получают доступ к личной информации.

Пользователь iPhone может вписать в приложения нескольких людей, которые смогут получить доступ к личным данным на устройства, если владелец умрет. Это полезная функция, если близким нужны номера телефонов, адреса электронной почты, пароли, заметки и другая информация.

Доступ дается к iCloud, фотографиям, документам — для этого нужно иметь ключ доступа и свидетельство о смерти.

Раньше получить пароли к учетным записям близким погибшего было практически невозможно. Это реализовалось с помощью постановления суда, который далеко не всегда давал разрешение.

Кроме того, пользователям открыли доступ к отчету о конфиденциальности приложений. Из него можно узнать, как часто за последнюю неделю приложение получало доступ геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам.

Как настроить функцию Цифровой наследник на iPhone:

  1. Обновить устройство до iOS 15.2;
  2. Открыть Настройки;
  3. Коснуться своего имени сверху страницы;
  4. Нажать на раздел Пароль и безопасность;
  5. Нажать на Контакты для наследия;
  6. Вписать до пяти членов семьи или друзей.
  7. Получить уникальный код доступа, а затем — сохранить его в безопасном месте.

И хотя функция создана для дополнительной защиты информации пользователей, Apple продолжает сливать информацию сторонним компаниям, таким как Facebook и Snapchat.

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Теги
Apple , iOS , iPhone
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