Apple выпустила большое обновление операционной системы для iPhone — iOS 15.2 уже доступна пользователям. После обновления появилась новая функция Цифровой наследник, которая позволит предоставить доступ близким после смерти владельца смартфона. Также есть возможность проверить, как часто приложения получают доступ к личной информации.

Пользователь iPhone может вписать в приложения нескольких людей, которые смогут получить доступ к личным данным на устройства, если владелец умрет. Это полезная функция, если близким нужны номера телефонов, адреса электронной почты, пароли, заметки и другая информация.

Доступ дается к iCloud, фотографиям, документам — для этого нужно иметь ключ доступа и свидетельство о смерти.

Раньше получить пароли к учетным записям близким погибшего было практически невозможно. Это реализовалось с помощью постановления суда, который далеко не всегда давал разрешение.

Кроме того, пользователям открыли доступ к отчету о конфиденциальности приложений. Из него можно узнать, как часто за последнюю неделю приложение получало доступ геопозиции, фотографиям, камере, микрофону и контактам.

Как настроить функцию Цифровой наследник на iPhone:

Обновить устройство до iOS 15.2; Открыть Настройки; Коснуться своего имени сверху страницы; Нажать на раздел Пароль и безопасность; Нажать на Контакты для наследия; Вписать до пяти членов семьи или друзей. Получить уникальный код доступа, а затем — сохранить его в безопасном месте.

И хотя функция создана для дополнительной защиты информации пользователей, Apple продолжает сливать информацию сторонним компаниям, таким как Facebook и Snapchat.