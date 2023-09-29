Власники нових смартфонів iPhone 15 Pro й iPhone 15 Pro Max скаржаться на перегрів пристроїв. Причому це відбувається не лише під час використання гаджетів. Своїми враженнями люди діляться в соцмережах.

– Я нещодавно придбав новий iPhone 15 Pro Max, і він нагрівається, навіть коли я не використовую його, – це повідомлення від користувача на форумі Apple зібрало понад 2 тис. лайків.

Інший власник смартфона написав, що під час зарядки не може тримати пристрій в руках, такий він стає гарячий.

Аналітик Мінг-Чі Куо з TF International Securities однією з можливих причин перегріву називає використання титану для корпусу нового iPhone. Коли Apple презентувала розробку, то акцентувала увагу на тому, що цей же сплав використовується в космічних кораблях, що літають на Марс.

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На думку Мінг-Чі Куо, вирішити проблему міг би випуск оновлення програмного забезпечення. Воно оптимізувало б роботу смартфона, відповідно, зменшивши кількість тепла, що виділяється під час функціонування гаджету. В компанії Apple цю проблему поки що не прокоментували.