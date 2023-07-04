Якщо ви довго намагаєтесь вийти на звʼязок з людиною, але у відповідь тиша, ймовірно, вас просто додали у чорний список.

Як зрозуміти, що твій номер заблокували – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Спробуйте зателефонувати з іншої SIM-картки

Це найпростіший та найефективніший спосіб. Щоб дізнатися, чи заблокували вас, просто зателефонуйте людині з іншого номеру.

Якщо з нової картки додзвонитися вийшло, значить ваш основний номер точно у чорному списку.

Слухайте кількість гудків

Якщо під час дзвінка ви чуєте лише один гудок та тишу після нього – це явна ознака блокування. Наприклад, три-пʼять гудків зазвичай говорять про те, що встановлено переадресацію.

Проте один гудок не завжди свідчить про блокування вашого номера, можливо, це просто проблеми зі звʼязком. Спробуйте перетелефонувати пізніше. Якщо ситуація не змінилася, ймовірніше, вас заблокували.

Короткі гудки

Це схоже на ті гудки, які ми чуємо, коли абонент розмовляє з іншою людиною. Подібні ознаки частіше говорять про звичайні проблеми звʼязку, проте інколи можуть свідчити про блокування номера.

Незвичайне голосове повідомлення

Коли людина розмовляє, то у слухавку нам приємний жіночий голос каже Зачекайте, будь ласка, абонент розмовляє.

Однак, якщо ваш номер заблокували, ви можете почути Абонент, якому ви телефонуєте, тимчасово не приймає дзвінки.

Якщо таке повідомлення ви чуєте постійно, телефонуючи людині, ймовірніше, ваш номер додали до чорного списку.

Проте трапляються виключення. Наприклад, якщо людина виїхала за кордон або мережа дуже пошкоджена.

Ваш дзвінок скидається

Ще один простий спосіб, який допоможе дізнатися, чи ви заблоковані. Зателефонуйте абоненту кілька разів поспіль.

Якщо ваш дзвінок одразу ж скидається – ви у чорному списку.

Скористайтесь антивизначником номера

Антивизначник номера – функція, яка є у більшості смартфонів. Крім того, її можна придбати у деяких операторів мобільного зв’язку.

Якщо після увімкнення антивизначника, у людини, якій ви телефонуєте, відображатиметься Невідомий номер, вас точно заблокували.