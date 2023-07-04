Если вы долго пытаетесь связаться с человеком, но в ответ тишина, вероятно, вас просто добавили в черный список.

Как понять, что твой номер заблокировали — читайте в материале Фактов ICTV.

Попробуйте позвонить с другой SIM-карты

Это самый простой и эффективный способ. Чтобы узнать, заблокировали ли вас, просто позвоните человеку с другого номера.

Если с новой карточки дозвониться получилось, значит ваш основной номер точно в черном списке.

Слушайте количество гудков

Если во время звонка вы слышите только один гудок и тишину после него — это явный признак блокировки. Например, три-пять гудков обычно говорят о том, что установлена переадресация.

Однако один гудок не всегда свидетельствует о блокировке номера, возможно это просто проблемы со связью. Попробуйте перезвонить позже. Если ситуация не изменилась, скорее всего, вас заблокировали.

Короткие гудки

Это похоже на те гудки, которые мы слышим, когда абонент разговаривает с другим человеком. Подобные признаки чаще говорят об обычных проблемах со связью, но иногда могут свидетельствовать о блокировке номер.

Необычное голосовое сообщение

Когда человек разговаривает, то в трубку нам приятный женский голос говорит Подождите, пожалуйста, абонент разговаривает.

Однако, если ваш номер заблокирован, вы можете услышать Абонент, которому вы звоните, временно не принимает звонки.

Если такое сообщение вы слышите постоянно, звоня человеку, вероятнее, ваш номер добавили в черный список.

Однако случаются исключения. Например, если человек уехал за границу или сеть сильно повреждена.

Ваш звонок сбрасывается

Еще один простой способ, который поможет узнать, заблокированы ли вы. Позвоните абоненту несколько раз подряд.

Если ваш звонок сразу же сбрасывается — вы в черном списке.

Воспользуйтесь антиопределителем номера

Антиопределитель номера — функция, которая есть у большинства смартфонов. Кроме того, ее можно приобрести у некоторых операторов мобильной связи.

Если после включения антиопределителя у человека, которому вы звоните, будет отображаться Неизвестный номер, вас точно заблокировали.