Щоб захистити ґаджети від шкідливих програм та вірусів, варто встановити на свої пристрої надійні антивіруси.

Вони допоможуть вберегтися від зловмисників, які хочуть заволодіти вашими особистими даними, включно з даними банківських карток та акаунтів у соцмережах.

Факти ICTV підготували для вас список надійних антивірусних програм, які не розроблені у РФ та мають високий рівень захисту.

Avast

Аваст — антивірусна програма для ПК на базі операційних систем Microsoft Windows, macOS та Linux, для КПК на базі Palm та Windows CE, а також для смартфонів та планшетів на базі Android та iOS.

Пакети підписки та ціни:

Free AntiVirus безплатна версія антивірусної програми, забезпечує захист ґаджетів від вірусів та інших шкідливих програм, а також зміцнює конфіденційність і безпеку в інтернеті.

версія антивірусної програми, забезпечує захист ґаджетів від вірусів та інших шкідливих програм, а також зміцнює конфіденційність і безпеку в інтернеті. Premium Security 369 грн (для 10 пристроїв).

(для 10 пристроїв). Avast Ultimate 559 грн (для 10 пристроїв).

До речі, безплатна версія антивірусу Avast Free Antivirus надає користувачам набагато більше, ніж його безплатні аналоги. Окрім якісного антивірусного захисту, він додає сканер мережевої безпеки, захист браузера та багато іншого.

McAfee

Це потужний антивірус, який блокує 100% атак шкідливого ПЗ в реальному часі. Додаток доволі простий у використанні та має багато корисних функцій, наприклад, менеджер паролів True Key та батьківський контроль.

Завантажити McAfee можна на Windows, MacOS, Android та iOS.

Безплатної версії програми немає, але пропонується 30-денна гарантія повернення грошей.

Пакети підписки та вартість:

McAfee Advanced пропонує повний захист від крадіжки особистих даних, преміумбезпеку, антивірус, оцінку захисту тощо. Вартість $89,99 на рік для необмеженої кількості пристроїв.

пропонує повний захист від крадіжки особистих даних, преміумбезпеку, антивірус, оцінку захисту тощо. Вартість для необмеженої кількості пристроїв. McAfee Premium гарантує функцію безпеки, має функції моніторингу особистості, менеджер паролів та надійний VPN. Вартість – $49,99 на рік для необмеженої кількості пристроїв.

гарантує функцію безпеки, має функції моніторингу особистості, менеджер паролів та надійний VPN. Вартість – на рік для необмеженої кількості пристроїв. McAfee Essential – має такі ж функції, як і пакет Premium, але лише для пʼяти пристроїв. Вартість на рік – $39,99.

Антивірусні пакети McAfee отримали високі бали щодо захисту та продуктивності. Розробники стверджують, що це ідеальний вибір для великих родин, які мають десятки пристроїв.

До переваг також можна віднести зручний інтерфейс, спам-фільтр, батьківський контроль, програму-шредер та якісний VPN-сервіс.

ESET

Це ефективний багаторівневий захист пристроїв Mac, Windows та Android. Антивірус забезпечує:

безпечне здійснення покупок онлайн та використання інтернет-банкінгу завдяки захищеному браузеру;

багаторівневий захист доступу до даних, мережі та вебкамери;

моніторинг активності дітей в мережі та захист їх від ресурсів з небажаним контентом;

має систему запобігання вторгненню;

захист від програм-вимагачів та багато іншого.

Безплатної версії програми немає, але ви можете завантажити 30-денну пробну версію продукту за посиланням.

Підписки та вартість для домашнього компʼютера:

Комплексний захист ESET Cyber Security Pro володіє усіма функціями класичного антивірусу, а також додатковими модулями — персональний брандмауер та батьківський контроль. Вартість – 1 344 грн на рік для двох пристроїв.

володіє усіма функціями класичного антивірусу, а також додатковими модулями — персональний брандмауер та батьківський контроль. Вартість – двох пристроїв. Базовий захист ESET Cyber Security – класичний антивірус для захисту від різних видів шкідливих програм та загроз, які здійснюють крадіжку паролів та інших персональних даних користувачів. Вартість – 1 008 грн на рік для двох пристроїв.

Також є пакет ESET Smart Security Premium, який забезпечить потужний та надійний захист для вашого ПК, ноутбука чи телефона.

Цей антивірус гартує захист бізнесу від програм-вимагачів та атак хакерів, від шкідливих програм та фішингу. Коштує пакет 1 668 грн на рік для одного пристрою.

Zillya! Антивірус

Антивірус від української компанії Лабораторія Zillya, перша версія якого з’явилася у квітні 2009 року.

За допомогою проактивного захисту Zillya надає користувачам захист від вірусів, троянських, шпигунських та рекламних програм, руткітів, а також невідомих загроз.

Підписки та вартість:

Як захистити свої пристрої – корисні поради

Міністерство культури та інформаційної політики України разом із Центром стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки і Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України підготувало низку порад, які допоможуть вберегтися від шкідливих вірусів та інтернет-зловмисників: