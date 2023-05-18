Чтобы защитить гаджеты от вредоносных программ и вирусов, стоит установить на свои устройства надежные антивирусы.

Они помогут уберечься от злоумышленников, которые хотят завладеть вашими личными данными, включая данные банковских карт и аккаунтов в соцсетях.

Факты ICTV подготовили для вас список надежных антивирусных программ, которые не разработаны в РФ и имеют высокий уровень защиты.

Avast

Аваст — антивирусная программа для ПК на базе операционных систем Microsoft Windows, macOS и Linux, для КПК на базе Palm и Windows CE, а также для смартфонов и планшетов на базе Android и iOS.

Пакеты подписки и цены:

Free AntiVirus бесплатная версия антивирусной программы, обеспечивает защиту гаджетов от вирусов и других вредоносных программ, а также укрепляет конфиденциальность и безопасность в интернете.

версия антивирусной программы, обеспечивает защиту гаджетов от вирусов и других вредоносных программ, а также укрепляет конфиденциальность и безопасность в интернете. Premium Security 369 грн (для 10 устройств).

(для 10 устройств). Avast Ultimate 559 грн (для 10 устройств).

Кстати, бесплатная версия антивируса Avast Free Antivirus предоставляет пользователям гораздо больше, чем его бесплатные аналоги.

Помимо качественной антивирусной защиты, он добавляет сканер сетевой безопасности, защиту браузера и многое другое.

McAfee

Это мощный антивирус, который блокирует 100% атак вредоносного ПО в реальном времени. Приложение довольно простое в использовании и имеет множество полезных функций, таких как менеджер паролей True Key и родительский контроль.

Скачать McAfee можно на Windows, MacOS, Android и iOS.

Бесплатной версии приложения нет, но предлагается 30-дневная гарантия возврата денег.

Пакеты подписки и стоимость:

McAfee Advanced предлагает полную защиту от кражи личных данных, премиум-безопасность, антивирус, оценку защиты и многое другое. Стоимость $89,99 в год для неограниченного количества устройств.

предлагает полную защиту от кражи личных данных, премиум-безопасность, антивирус, оценку защиты и многое другое. Стоимость для неограниченного количества устройств. McAfee Premium гарантирует функцию безопасности, имеет функции мониторинга личности, менеджер паролей и надежный VPN. Стоимость составляет $49,99 в год для неограниченного количества устройств.

гарантирует функцию безопасности, имеет функции мониторинга личности, менеджер паролей и надежный VPN. Стоимость составляет для неограниченного количества устройств. McAfee Essential — имеет такие же функции, как и пакет Premium, но только для пяти устройств. Стоимость в год — $39,99.

Антивирусные пакеты McAfee получили высокие баллы по защите и производительности. Разработчики утверждают, что это идеальный выбор для больших семей, у которых есть десятки устройств.

К преимуществам также можно отнести удобный интерфейс, спам-фильтр, родительский контроль, программу-шредер и качественный VPN-сервис.

ESET

Это эффективная многоуровневая защита устройств Mac, Windows и Android. Антивирус обеспечивает:

безопасное совершение покупок онлайн и использование интернет-банкинга благодаря защищенному браузеру;

многоуровневая защита доступа к данным, сети и веб-камере;

мониторинг активности детей в сети и защита их от ресурсов с нежелательным контентом;

имеет систему предотвращения вторжения;

защита от программ-вымогателей и многое другое.

Бесплатной версии приложения нет, но вы можете скачать 30-дневную пробную версию продукта по ссылке.

Подписки и стоимость для домашнего компьютера:

Комплексная защита ESET Cyber Security Pro обладает всеми функциями классического антивируса, а также дополнительными модулями — персональный брандмауэр и родительский контроль. Стоимость — 1 344 грн в год для двух устройств.

Базовая защита ESET Cyber Security — классический антивирус для защиты от различных видов вредоносных программ и угроз, осуществляющих кражу паролей и других персональных данных пользователей. Стоимость — 1 008 грн в год для двух устройств.

Также есть пакет ESET Smart Security Premium, который обеспечит мощную и надежную защиту для вашего ПК, ноутбука или телефона.

Этот антивирус защищает бизнес от программ-вымогателей и хакерских атак, от вредоносных программ и фишинга. Стоит пакет 1 668 грн в год для одного устройства.

Zillya! Антивирус

Антивирус от украинской компании Лаборатория Zillya, первая версия которого появилась в апреле 2009 года.

С помощью проактивной защиты Zillya предоставляет пользователям защиту от вирусов, троянских, шпионских и рекламных программ, руткитов, а также неизвестных угроз.

Подписки и стоимость:

Как защитить свои устройства — полезные советы

Министерство культуры и информационной политики Украины вместе с Центром стратегических коммуникаций и информационной безопасности и Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины подготовило ряд советов, которые помогут уберечься от вредоносных вирусов и интернет-злоумышленников: