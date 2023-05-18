Якщо у вас зʼявилися підозри, що хтось із ваших сусідів підібрав пароль до мережі Wi-Fi та користується вашим роутером, потрібно терміново змінити пароль.

Як змінити пароль на Wi-Fi роутері, читайте у покроковій інструкції в матеріалі Фактів ICTV.

Як змінити пароль на Wi-Fi роутері

Процедура зміни пароля відрізняється в залежності від виробника роутера, моделі та навіть версії прошивки. Тому на різних пристроях процедура може різнитися.

Загальний принцип заміни пароля приблизно однаковий.

Спершу відкрийте будь-який браузер на гаджеті, який під’єднаний до мережі (через компʼютер, ноутбук чи смартфон) та в пошуковому рядку введіть адресу для входу в налаштування маршрутизатора.

Зазвичай це комбінація цифр: 192.168.0.1 чи 192.168.1.1.

Водночас, у вас може не бути інтернету, але роутер має бути увімкнено та під’єднано до пристрою.

Щоб потрапити до головного меню апарата, необхідно ввести логін і пароль (запит зʼявиться автоматично). Стандартні дані для входу зазвичай друкують на нижній частині роутера.

Якщо раніше ви змінювали стандартний пароль чи логін та забули дані, можна скинути налаштування за допомогою спеціальної кнопки на корпусі роутера. Після цього доведеться знову налаштувати його за допомогою стандартних даних для входу.

Після входу у головне меню знайдіть у налаштуваннях розділ Мережа Wi-Fi або Бездротова мережа (Wireless). Тепер вкажіть у відповідному полі новий пароль для підключення та збережіть зміну.

Після цього доведеться перепід’єднати бездротові пристрої до роутера за допомогою нового пароля.

Як змінити пароль на роутері D-Link

У пошуковому рядку введіть адресу 192.168.0.1. На екрані зʼявиться сторінка входу, вам необхідно вказати пароль і логін (базовий: admin/admin) або той, який ви раніше змінили. У головному меню знайдіть Розширені налаштування та в розділі Wi-Fi оберіть Установки безпеки. Вкажіть новий пароль і збережіть зміни.

Інструкція для роутера TP-Link

Перейдіть в інтернет-браузері за адресою 192.168.1.1 Введіть базовий логін і пароль для переходу до налаштувань пристрою – admin та admin. На екрані зʼявиться меню, знайдіть зліва пункт Бездротова мережа. Перейдіть до розділу Безпека бездротової мережі (Wireless Security). Задайте пароль роутера у відповідній графі, попередньо вказавши WPA2-PSK тип аутентифікації. Збережіть налаштування і користуйтеся новим паролем.

Як змінити пароль на роутері ZyXEL