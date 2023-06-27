Компанія Virgin Galactic назвала дати проведення перших комерційних космічних польотів. Пасажири корабля вирушать у небо вже 29 червня в рамках польоту Galactic 01.

Першою командою стануть італійські льотчики з ВПС і Національної дослідницької ради – вони вивчатимуть вплив мікрогравітації.

Також відомі терміни другого польоту – він запланований на початок серпня, і його пасажиром стане ще один комерційний екіпаж. У планах Virgin Galactic Річарда Бренсона – здійснювати такі польоти щомісяця, щоб скласти на космічному ринку конкуренцію Ілону Маску з його SpaceX. Корпорація Ілона постійно виводить супутники на орбіти і доставляє космонавтів на МКС.

Політ Galactic 01 здійснюється завдяки одразу двом апаратам – літаку-носію VMS Eve та космічному літаку SpaceShipTwo. У нього вміщається шість пасажирів і два пілоти.

За допомогою злітної смуги апарат піднімається в повітря на висоту в 15 км над Землею, а потім скидає лайнер і запускає бортовий ракетний двигун. Послуга не з дешевих – за місце на кораблі просять $450 тис.

Інші космічні компанії не стоять без діла – у NASA навчилися перетворювати сечу і піт космонавтів на воду. Це робиться за допомогою вакуумної дистиляції. У теорії це дасть змогу брати менше води з собою в космічну подорож.