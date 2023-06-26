NASA удалось превратить 98% всей мочи и пота астронавтов на Международной космической станции в питьевую воду. Это настоящее достижение, поскольку регенерация воды позволит проводить более длительные миссии.

Так, каждому члену экипажа требуется 4,5 литра воды на 24 часа для питья, приготовления пищи и гигиены. Исследователи считают, что в идеале воспроизводство воды и должно было бы составлять 98%.

Этап восстановления воды был достигнут системой контроля окружающей среды и жизнеобеспечения (ECLSS), которая извлекает воду из мочи с помощью вакуумной дистилляции.

ECLSS состоит из комбинации оборудования, в том числе системы рекуперации воды, которая собирает сточные воды, и передовых осушителей, которые улавливают в воздухе МКС влагу из дыхания и пота экипажа. Система собирает всю воду, обрабатывает ее и делает из нее питьевую.

Собранная вода направляется в узел обработки, который и производит питьевую воду.