NASA показало візуалізацію викидів вуглекислого газу (CO2) в атмосферу Землі протягом 2021 року.

На оприлюднених роликах показано, де найбільше викидів і як змінюється процес протягом усього року. Помаранчевий колір позначає викиди від викопного палива, червоний – від спалювання біомаси, зелений – наземні екосистеми, синій – океан.

Так, наприклад, у Північній і Південній Америці найзабрудненіше місце за обсягом викидів вуглекислого газу розташоване в північно-східному регіоні США – Нью-Йорк. Зелена пульсація – тропічні ліси Амазонки, вони поглинають CO2 у світлий час доби.

Найпомітніші викиди викопного палива в Китаї. На відміну від цього, над Австралією протягом більшої частини року помітне просідання біосфери суші.

Також видно викиди викопного палива в Європі, а червоним кольором виділено викиди від пожеж у центральній Африці.