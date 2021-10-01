Открыла 18 астероидов: 8-летняя бразильянка может стать самым молодым астрономом в мире

Восьмилетняя жительница Бразилии Николь Оливейра присоединилась к программе NASA и нашла уже 18 астероидов. Девочка посещает международные семинары и встречается с ведущими деятелями в космической сфере и науке на родине.

Николь родом из бразильского города Форталеза. И с раннего детства она интересовалась космосом, а ее комната заполнена плакатами Солнечной системы, миниатюрными ракетами и фигурками Звездных войн.

Meet Nicole Oliveira, the 7-year-old Brazilian astronomer who discovered 7 new asteroids. #carvdnstone #positivenews

: Sprout Wired pic.twitter.com/qtUo7ZDFB1 — Carvd N Stone (@CarvdNStone) August 16, 2021

Девочка работает над поиском астероидов дома за компьютером, к которому подключены два больших монитора. Сейчас она нашла уже 18 небесных тел, которые уже придумала, как назовет.

— Я назову им именами бразильских ученых или членов моей семьи, как моя мама или папа, — сказала девочка.

Проект NASA под названием Asteroid Hunters (Охотники астероидов) имеет целью познакомить молодежь с наукой, предоставив им возможность делать собственные космические открытия.

Если ее открытия подтвердят, на что может уйти несколько лет, Оливейра станет самым молодым астрономом в мире. Сейчас возрастной рекорд принадлежит итальянцу Луиджи Саннино, который в 18-летнем возрасте открыл астероид 1998 AZ4.

— У нее действительно есть особое чутье и острый глаз. Она сразу замечает точки на изображении, похожие на астероиды, и часто подсказывает одноклассникам, когда они не уверены, что они действительно нашли их. Самое главное, что она делится своими знаниями с другими детьми. Она способствует распространению науки, — рассказал учитель астрономии Оливейры в частной школе города Форталеза Гелиомарцио Родригес Морейра.

Семья Николь переехала в Форталезу из родного города Масейо в начале этого года, после того, как девочка получила стипендию для посещения престижной школы. Ее отцу, компьютерном ученому, было разрешено сохранить работу и работать на расстоянии.

Девочка очень хотела получить телескоп, сказала родителям о готовности променять его на все будущие вечеринки в честь дня рождения. Однако, такой подарок был слишком дорог, и Николь его получила, когда ей исполнилось 7 лет.

В будущем Оливейра хочет стать аэрокосмическим инженером.

Источник: Science Alert