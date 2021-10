Открыла 18 астероидов: 8-летняя бразильянка может стать самым молодым астрономом в мире

Восьмилетняя жительница Бразилии Николь Оливейра присоединилась к программе NASA и нашла уже 18 астероидов. Девочка посещает международные семинары и встречается с ведущими деятелями в космической сфере и науке на родине.

Николь родом из бразильского города Форталеза. И с раннего детства она интересовалась космосом, а ее комната заполнена плакатами Солнечной системы, миниатюрными ракетами и фигурками Звездных войн.

Meet Nicole Oliveira, the 7-year-old Brazilian astronomer who discovered 7 new asteroids. #carvdnstone #positivenews

