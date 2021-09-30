Влада США видала дозвіл компанії Virgin Galactic відновити польоти космічного літака SpaceShipTwo. Корпорація мільярдера Річарда Бренсона може приступити до подальших випробувань після перевірки систем безпеки попереднього польоту в липні.

Під час космічного польоту 11 липня космічний апарат SpaceShipTwo відхилився від призначеного повітряного простору під час приземлення, але Virgin Galactic не повідомив про це владі.

Компанії Бренсона тепер доведеться обговорювати всі аспекти безпеки з регуляційними органами. Сам же мільярдер заявляв, що планує розвивати космічний туризм, відправляючи людей на навколоземну орбіту.

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Місія 11 липня під назвою Unity 22 підняла голову компанії та трьох співробітників на висоту 86 км над Землею, а потім успішно повернула назад. Тепер у компанії є близько 600 клієнтів, які очікують своєї черги.

Компанія вже працює над підготовкою до наступної місії під назвою Unity 23, під час якої здійснять політ троє військовослужбовців італійських ВПС. Раніше Бренсон заявляв, що політ запланований на середину жовтня.

Нагадаємо, що Річард становить конкуренцію й іншим мільярдерам, які хочуть захопити ринок космічного туризму. Ілон Маск і Джефф Безос також зацікавлені в цьому амбітному бізнесі.

Компанія Blue Origin Безоса вже визначилася з термінами другого космічного польоту. Корабель відправиться на навколоземну орбіту вже 12 жовтня, а на борту буде всього чотири члени екіпажу.