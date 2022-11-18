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Впізнали свій? Рейтинг найлегших і найгірших паролів 2022

18 Листопада 2022, 12:19
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
пароль
Джерело: Depositphotos

Розробники менеджера паролів NordPass опублікували статистику комбінацій, які найлегше зламати в проміжок часу від 1 до 10 секунд.

Перше місце в десятці найлегших паролів 2022 займає слово password. Для захисту своїх даних його обрали майже 5 млн користувачів. На його підбір витрачається менше секунди.

Далі йде комбінація цифр – 123456, яка стоїть у 1,5 млн осіб.

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Третє місце займає теж цифрова послідовність – 123456789. Йому наддали перевагу понад 400 тис. користувачів.

На четвертому місці guest, який встановили понад 376 тис. користувачів. На злом цього пароля потрібно до 10 секунд.

Наступним у списку легких паролів виявилося слово qwerty. Його обрали понад 305 тис.осіб.

Шосту, сьому, восьму сходинку займають цифрові комбінації – 12345678, 111111, 12345. Для їхнього злому як і раніше необхідно частки секунди.

На дев’ятому місці col123456, для злому якого знадобиться 11 секунд. Йому віддали перевагу понад 140 тис. користувачів.

І на десятому рядку – 123123, який встановлений у 127 тис.осіб.

Паролі

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