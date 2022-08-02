Програма Повітряна тривога отримала велике оновлення. Нові функції дозволять чіткіше визначити вид та рівень небезпеки, яка чатує на українців у певних областях.

Додаток навчили видавати 5 типів тривог:

хімічна небезпека;

радіаційна загроза;

вуличні бої;

артилерійський обстріл;

повітряна тривога.

Остання тривога вже всім давно відома, адже протягом останніх п’яти місяців вона попереджала мільйони українців про можливий ракетний удар.

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Кожен тип тривоги отримав унікальне оповіщення, яке легко розрізнити серед інших. Окрім звукових сигналів, текстові оповіщення допоможуть дізнатися

У Мінцифрі додали, що сервіс завантажили 11 млн разів, а інформацію про ті чи інші види небезпеки передають оператори в обласних адміністраціях України. За координацію тривог відповідає ДСНС.

Програма Повітряна тривога доступна як на Android, так і на iOS. Завантажити можна з Google Play й AppStore абсолютно безкоштовно.

Не варто забувати, що, крім корисних сервісів, існують і додатки, які працюють на ворога. Вони стилізовані під ігри й намагаються отримати інформацію про розташування військових об’єктів та критичної інфраструктури. Наприклад, вони можуть попросити зробити знімок, поділитися геолокацією, або навіть нанести малюнок на асфальті.