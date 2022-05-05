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Приємні цифри на екрані смартфона: Генштаб ЗСУ запустив додаток із втратами РФ

5 Травня 2022, 14:39
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Смартфон
Джерело: Unsplash

Генеральний штаб ЗСУ презентував мобільний додаток Русский корабль иди нах@й, який через зручні віджети відображає втрати окупантів у реальному часі. Новинка вже доступна для завантаження на смартфони від Apple.

Над додатком працювала компанія Alty, яка створила корисні віджети – всю необхідну інформацію тепер можна розмістити на головному екрані смартфона iPhone.

Усі дані, що відображаються у віджеті, проходять через Генштаб ЗСУ з перевірених джерел.

– Нас надихнула щоденна робота спеціалістів Генштабу ЗСУ. На волонтерській основі ми створили додатки з набором гарних віджетів для відстеження втрат окупанта та наближення нашої перемоги, – розповів генеральний директор компанії Alty Леонід Горев.

Усього доступні відразу три різні віджети – вони відрізняються за розмірами, а також за видом інформації, що відображається. У додатку Русский корабль иди нах@й є також мапа оповіщень про повітряну тривогу та можливість перерахування коштів на допомогу військовим.

Alty

Серед інших корисних програм від компанії Alty – сервіс TacticMedAid, який надає алгоритми для ефективного надання домедичної допомоги як для цивільних, так і для людей. Сервіс доступний як на Android, так і iOS.

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Теги
Війна в Україні, Мобільний додаток
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