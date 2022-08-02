Приложение Воздушная тревога получило крупное обновление. Новые функции позволят более четко определить вид и уровень опасности, которая подстерегает украинцев в определенных областях.

Приложение научили издавать 5 типов тревог:

химическая угроза;

радиационная угроза;

уличные бои;

артиллерийский обстрел;

воздушная тревога.

Последняя тревога уже всем давно известна, ведь на протяжении последних пяти месяцев она предупреждала миллионов украинцев о возможном ракетном ударе.

Сейчас смотрят

Каждый тип тревоги получил уникальное оповещение, которое легко различить среди остальных. Кроме звуковых сигналов, текстовые оповещения помогут узнать

В Минцифре добавили, что сервис загрузили 11 млн раз, а информацию об тех или иных видах опасности передают операторы в областных администрациях Украины. За координацию тревог отвечает ГСЧС.

Приложение Воздушная тревога доступно как на Android, так и на iOS. Скачать можно с Google Play и AppStore абсолютно бесплатно.

Не стоит забывать, что помимо полезных сервисов, существуют и приложения, которые работают на врага. Они стилизированные под игры, и пытаются получить информацию о расположении военных объектов и критической инфраструктуры. К примеру, они могут запросить сделать снимок, поделиться геолокацией, или даже нанести рисунок на асфальте.