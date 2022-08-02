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От химической до радиационной опасности: приложение Воздушная тревога научили новым оповещениям

2 августа 2022, 15:14
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Смартфон
Источник: Unsplash

Приложение Воздушная тревога получило крупное обновление. Новые функции позволят более четко определить вид и уровень опасности, которая подстерегает украинцев в определенных областях.

Приложение научили издавать 5 типов тревог:

  • химическая угроза;
  • радиационная угроза;
  • уличные бои;
  • артиллерийский обстрел;
  • воздушная тревога.

Последняя тревога уже всем давно известна, ведь на протяжении последних пяти месяцев она предупреждала миллионов украинцев о возможном ракетном ударе.

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Каждый тип тревоги получил уникальное оповещение, которое легко различить среди остальных. Кроме звуковых сигналов, текстовые оповещения помогут узнать 

В Минцифре добавили, что сервис загрузили 11 млн раз, а информацию об тех или иных видах опасности передают операторы в областных администрациях Украины. За координацию тревог отвечает ГСЧС.

Приложение Воздушная тревога доступно как на Android, так и на iOS. Скачать можно с Google Play  и AppStore абсолютно бесплатно.

Не стоит забывать, что помимо полезных сервисов, существуют и приложения, которые работают на врага. Они стилизированные под игры, и пытаются получить информацию о расположении военных объектов и критической инфраструктуры. К примеру, они могут запросить сделать снимок, поделиться геолокацией, или даже нанести рисунок на асфальте.

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Источник
Министерство цифровой трансформации
Теги
Війна в Україні Смартфон
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