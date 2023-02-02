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Телескоп Джеймса Вебба показав деталізоване фото віддаленої спіральної галактики

2 Лютого 2023, 11:37
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Космос
Джерело: Depositphotos

Космічний телескоп Джеймса Вебба показав деталізоване фото віддаленої спіральної галактики на тлі інших галактик та зірок.

Велика галактика LEDA 2046648, що в нижній частині зображення, розташована в сузір’ї Геркулеса на відстані понад 1 млрд світлових років від Землі.

Це зображення також показує безліч інших галактик та зірок, відзначених шестикінцевими дифракційними піками. Фото було одержано за допомогою камери ближнього інфрачервоного діапазону JWST (NIRCam), коли телескоп спостерігав за білим карликом WD1657+343. Знімок зроблений, найімовірніше, 15 січня.

Зараз дивляться

Інші галактики на зображенні не тільки менше, ніж LEDA 2046648, але і більш віддалені від нас, що дає більш глибоке уявлення про історію Всесвіту і його зародження. Це історичне розуміння можливе, оскільки світові потрібен кінцевий час, щоб дістатися Землі від далеких галактик.

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Джерело
Space
Теги
NASA Галактика
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